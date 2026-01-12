Imaginile, surprinse în zone emblematice ale capitalei franceze, au fost ulterior șterse, după ce au apărut critici în spațiul public. Potrivit jurnalistului Bogdan Tiberiu Iacob, Delia Dinu ar fi fost surprinsă în seara respectivă fotografiindu-se în mai multe locuri cunoscute din Paris.

Șefa protocolului de la Cotroceni, „viața în roz” prin Paris, în timp ce românii sunt îngropați în taxe

Într-una dintre postări, șefa protocolului a folosit expresia „La vie en rose”, tradusă în limba română „viața în roz”, alături de mai multe poze și filmări artistice din capitala lui Macron. Expresia „viața în roz” a șefei protocolului Administrației Prezidențiale este total nepotrivită, mai ales că mulți români au uitat ce înseamnă o „viață roz”, fiind îngropați în taxe și impozite uriașe și în măsuri de austeritate cărora le fac față cu greu.