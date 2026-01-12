Controversa a izbucnit după publicarea unei analize a reziștilor în care se susține că mai multe fragmente din teza de doctorat a lui Radu Marinescu, lucrare dată în urmă cu 17 ani, ar fi fost preluate copy‑paste din alte lucrări. Toate aceste acuzații apar într-un moment sensibil, odată cu începerea procedurilor de numire a șefilor DNA, DIICOT și Parchetului General.

PSD intervine în scandalul legat de teza de doctorat a lui Radu Marinescu

„Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat public și fără echivoc că numirile la conducerea DNA, DIICOT și Parchetul General nu fac obiectul unor negocieri politice și că procedura se desfășoară strict în conformitate cu legea. Un profesionist cu peste 30 de ani de experiență în avocatură, șef de promoție, cu o carieră solidă și o reputație profesională și morală ireproșabilă, nu avea nevoie de ambiguități și nici de aranjamente de culise.

Miră pe cineva atacul declanșat exact în momentul lansării procedurii și în contextul poziționării ferme a ministrului? Coincidență sau sincronizare perfectă, strategică? Pentru că numai un naiv ar crede că subiectul atacului asupra lui Radu Marinescu este o teză de doctorat veche de 17 ani, trecută la data respectivă prin toate filtrele academice cerute de legea în vigoare, și nu cine semnează numirile și cine monitorizează și aplică procedura legală”, a postat Fifor pe contul personal de socializare.

Mihai Fifor susține că momentul apariției acuzațiilor ridică semne de întrebare, având în vedere că procedura de selecție pentru funcțiile de conducere din marile parchete tocmai a fost lansată. În opinia sa, reluarea unor materiale vechi, fără elemente noi sau constatări instituționale, ar putea reprezenta o formă de presiune asupra procesului.

Mihai Fifor, atac dur la adresa reziștilor: „PSD cere ferm respectarea legii”

„Momentul ales, tipul de acuzații și modul de propagare indică clar o acțiune de presiune construită pentru a compromite procesul înainte ca acesta să se deruleze efectiv. Nu sunt prezentate fapte noi, nu există constatări instituționale și nu este invocată nicio problemă reală de competență sau probitate, ci este reluat un material scos din arhivă, reinterpretat și amplificat mediatic într-un context strategic pentru sistemul judiciar.

Când decizia nu poate fi influențată pe cale instituțională, se încearcă influențarea ei prin campanii de presă coordonate atent. Tiparul este cunoscut. În acest context, PSD cere ferm respectarea legii și a procedurilor, fără ingerințe politice. Chiar așa ușor au uitat cei care azi vor o Justiție capturată politic cum urlau în Piața Victoriei „Jos labele de pe Justiție”? Cam scurtă memorie aveți, dragi colegi...”, a încheiat social-democratul.

La rândul său, Radu Marinescu respinge acuzațiile și afirmă că lucrarea a fost realizată sub coordonarea unui academician, respectând „îndrumările și standardele de etică și calitate științifică, în conformitate cu legislația din acel moment”. Ministrul precizează că teza a fost evaluată de profesorul îndrumător, de comisia de doctorat și de CNATDCU „conform tuturor rigorilor”, fără a fi semnalate neconformități. El invocă și decizia Curții Constituționale nr. 364/2022, care stabilește că standardele academice din trecut nu pot fi reexaminate retroactiv cu relevanță juridică.