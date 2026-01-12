”Meteorologii au emis o atenționare COD GALBEN pentru temperaturi deosebit de scăzute, valabilă în data de 12 ianuarie, intervalul orar 10:00 – 20:00, care vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania și zona de munte.

Se vor înregistra temperaturi de -8…-6°C și izolat ger, cu valori de -10°C”, a anunțat DSU pe Facebook.

Reprezentanții instituției au transmis o serie de recomandări pentru siguranță, precum:

Evitați deplasările neesențiale și verificați starea drumurilor;

Îmbrăcați-vă adecvat, în mai multe straturi, purtați căciulă, mănuși și încălțăminte corespunzătoare;

Echipați corespunzător autovehiculul pentru iarnă;

În caz de urgență, apelați 112;

Urmăriți informările oficiale ale autorităților.

Pentru informații suplimentare, accesați FiiPregatit.ro și descărcați gratuit aplicația DSU din App Store și Google Play.

”Departamentul pentru Situații de Urgență, alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, monitorizează permanent situația din teren și este pregătit să intervină prompt, cu forțe și mijloace adecvate, pentru protejarea populației și gestionarea eficientă a oricăror situații de urgență”, au mai spus reprezentanții instituției.