Accidentul s-a petrecut pe drumul național DN 2, pe raza localității Dărmănești. Din primele informații, în evenimentul rutier au fost implicate două camioane, un microbuz transport marfă și un autoturism.

La locul accidentului acționează pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare, două autospeciale de stingere cu apă și spumă (dintre care una echipată cu modul pentru descarcerare), precum și două ambulanțe de tip SAJ (Serviciu de Ambulanță Județean) Suceava.

În urma accidentului, două persoane fiind rănite, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava.

O persoană aflată în autoturism a rămas prinsă între fiarele contorsionate, iar echipele de intervenție acționează pentru a o elibera. O altă victimă, din microbuzul de transport marfă, este evaluată medical la locul accidentului. Ambii răniți sunt conștienți și cooperanți. Șoferii celor două autotrenuri nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Cele două victime vor fi duse la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Circulația pe DN2 a fost oprită temporar în ambele sensuri.