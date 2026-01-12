Baghaei a răspuns, prin intermediul unei traduceri în limba engleză, la o întrebare despre contactul cu Teheranul menţionat de preşedintele american Donald Trump în contextul protestelor violente din Teheran.

Duminică, Trump a declarat că Iranul a solicitat negocierea programului său nuclear.

Baghaei a afirmat că au fost transmise „mesaje contradictorii” care au creat ambiguitate şi că Iranul rămâne angajat în diplomaţie.

Discuţiile trebuie să se bazeze „pe acceptarea intereselor şi preocupărilor reciproce, nu pe o negociere unilaterală, bazată pe dictat”, a adăugat el.

„Iranul este o ţară a dialogului, dar nu vom accepta dictatele, iar iranienii nu vor permite nicio formă de interferenţă străină”, a subliniat oficialul de la MAE iranian.

Pe de altă parte, Baghaei a descris situaţia actuală din ţară ca fiind „un război terorist împotriva poporului iranian” şi o continuare a ceea ce el a numit o agresiune americano-israeliană.

El a spus că există dovezi solide care indică prezenţa unor elemente armate străine ce vizează civilii, menţionând că Iranul va urmări această chestiune prin intermediul instituţiilor internaţionale.

Ministrul de externe Abbas Araghchi declarase anterior că Iranul este deschis la negocieri cu SUA pe baza „demnităţii şi respectului reciproc”.