Crima a avut loc în noaptea de 25 spre 26 iulie 1999. Potrivit anchetatorilor, agresorul, care avea atunci 20 de ani, a pătruns prin efracție în casa femeii, a violat-o și a agresat-o fizic cu o violență extremă. Victima a fost găsită a doua zi dimineață, dezbrăcată, sub un pat metalic.

Criminal din Tulcea, arestat după 26 de ani

Ministerul Public a prezentat detalii din ancheta inițială, într-un comunicat de presă care descrie brutalitatea faptei:

„Prin exercitarea unor acte de violență/constrângere inculpatul a întreținut un raport sexual cu victima. Totodată, pentru a împiedica victima să țipe/facă zgomot și astfel să alarmeze vecinii/trecătorii, precum și pentru a ascunde săvârșirea infracțiunilor de viol și violare de domiciliu, inculpatul a exercitat în continuare acte de violență gravă asupra persoanei vătămate.

Multiplele leziuni traumatice grave suferite au provocat decesul persoanei vătămate, în vârstă de 75 de ani, aceasta fiind găsită în dimineaţa zilei de 26 iulie 1999, dezbrăcată, sub un pat metalic aflat în locuinţă.”

A violat și ucis o bătrână în anul 2000

Deși ancheta de la acea vreme a fost amplă, cazul a rămas nerezolvat. Însă agresorul a recidivat. În anul 2000, bărbatul a violat o altă femeie, iar de această dată probele au fost suficiente pentru a-l trimite în judecată. A fost condamnat la cinci ani de închisoare, iar probele biologice prelevate atunci au fost introduse în baza națională de date genetice.

Aceste probe au devenit esențiale în 2025, când anchetatorii au reluat analiza ADN din dosarul crimei din 1999. Un raport de expertiză genetică emis la 6 august 2025 de Institutul de Criminalistică al I.G.P.R. a stabilit o potrivire completă între profilul genetic al suspectului și urmele biologice găsite la locul faptei.

Potrivit documentului, „profilul genetic al inculpatului (...) este identic cu profilul genetic al persoanei de sex masculin obținut ca urmare a analizării urmelor biologice de la locul faptei”. Bărbatul, în prezent în vârstă de 46 de ani și domiciliat în localitatea Jijila, județul Tulcea, a fost arestat. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus trimiterea sa în judecată pentru omor calificat. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Tulcea pentru soluționare.