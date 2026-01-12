1. Spanacul, cultura care adoră frigul

Printre legumele care se dezvoltă foarte bine în sezonul rece se află spanacul (Spinacia oleracea). Acesta poate fi semănat direct în sol în zonele unde pământul este lucrabil sau cultivat în ghivece. Semințele tolerează temperaturile scăzute, inclusiv înghețul, iar frigul influențează pozitiv gustul plantei.

„Frigul îndulcește spanacul prin transformarea amidonului în zahăr. Când spanacul este cultivat pe vreme mai caldă, poate avea un gust ușor amar”, explică Linda Langelo, specialistă în horticultură, potrivit MarthaStewart.com

Pentru protecție suplimentară, Christine Coker recomandă folosirea unor acoperiri plutitoare care să apere plantele de înghețuri neașteptate.

2. Ceapa, sensibilă la lumină, dar potrivită pentru început de an

Ceapa (Allium cepa) poate fi semănată în aer liber la sfârșitul lunii ianuarie sau în februarie, în funcție de temperatură. După aproximativ 10–12 săptămâni, răsadurile pot fi mutate afară, odată ce a trecut ultimul îngheț de primăvară.

„Ceapa este sensibilă la lungimea zilei, așa că alegeți un soi care este cel mai potrivit pentru regiunea dvs.”, subliniază Langelo.

Specialista recomandă utilizarea unui amestec pentru semințe, cu drenaj bun, și umezirea acestora înainte de plantare.

3.Broccoli și varza

Pentru climatele nordice, luna ianuarie este ideală pentru a începe semințele de broccoli (Brassica oleracea var. italica) în interior. Christine Coker recomandă folosirea luminilor de creștere și menținerea temperaturii între 18 și 21 de grade Celsius. Răsadurile pot fi transplantate ulterior în grădină. În sudul Statelor Unite, broccoli și varza pot fi deja plantate afară în această perioadă.

4. Mazărea, adaptată la temperaturi scăzute

Mazărea (Pisum sativum) poate fi semănată direct în aer liber în regiunile cu climă blândă, unde temperatura solului se situează între 4 și 11 grade Celsius. În alte zone, semințele pot fi pornite în interior, în tăvițe. Pregătirea solului este esențială.

„Asigurați-vă că afânați solul la o adâncime de 15–20 cm. Asigurați-vă că solul este neted”, spune Langelo.

Ea recomandă plantarea mazării la 3,8–5 cm adâncime și menținerea solului umed, fără exces de apă.

5. Ardeii și vinetele, start controlat

Ardeii (Capsicum annuum) pot fi semănați în ianuarie, fie direct, fie în interior, în funcție de zona de creștere. În regiunile nordice, semințele sunt pornite la interior spre finalul lunii ianuarie, în timp ce în zonele mai calde pot fi semănate afară.

Aceleași reguli se aplică și vinetelor (Solanum melongena), care au cerințe similare.

6. Roșiile, pregătite din timp pentru vară

Deși roșiile sunt considerate o cultură de vară, sezonul poate fi început devreme prin semănarea semințelor în interior. Christine Coker explică faptul că acestea au nevoie de opt până la zece săptămâni înainte de a fi mutate afară.

„Mențineți solul umed, dar nu îmbibat cu apă; folosiți un amestec pentru semințele de început pentru un drenaj mai bun”, recomandă ea.

7. Varza kale, rezistentă chiar și sub zero grade

Există soiuri de kale (Brassica oleracea var. acephala) care pot fi semănate în aer liber încă din ianuarie, dacă solul permite. Printre acestea se numără siberiană, roșie rusească și winterbor.

„Se descurcă bine la temperaturi sub zero grade dacă li se oferă o protecție suplimentară”, precizează Langelo, menționând acoperirile pe rând sau cadrele reci, potrivit sursei.