INGREDIENTE:

carne de pui (tacâm, aripi, pulpe inferioare...)

2-3 rădăcini de morcovi

1-2 rădăcini de pătrunjei

1 țelină mică (opțional)

1 ceapă întreagă

2-3 căței de usturoi

8-10 boabe de piper

1 legătură de frunze de pătrunjel

sare, după gust

piper măcinat, după gust

boabe de piper

pentru găluște:

4 ouă

12 linguri mari de gris

sare, după gust

MOD DE PREPARARE:

Într-o oală potrivită, puneți cca 4 l de apă la fiert, cu foarte puțină sare.

Până ce apa fierbe, aveți timp să pregătiți carnea și rădăcinoasele.

Carnea am spălat-o, înainte de a tranșa puiul, așa că am mai pus-o doar să stea puțin în apă rece, cam 10-15 minute.

Când apa din oală începe să fiarbă, strecurați carnea și puneți-o la fiert, la foc mic pentru ca să nu se tulbure supa. Spumuiți, de câte ori este nevoie dar aveți mare grijă să nu aruncați și grăsimea care va da gust bun supei.

Între timp, curățați rădăcinoasele (morcovul, pătrunjelul și țelina), spălați-le și pregătiți-le pentru supă. Puteți să le tăiați pe lung sau rondele, cum doriți.

Când carnea este fiartă, strecurați supa printr-o sită deasă, într-o altă oală, curată și puneți la fiert morcovii, țelina, pătrunjelul și câteva boabele de piper. Eu obișnuiesc să pun ceapa întreagă și usturoiul deoarece sunt doar pentru gust și oricum vor fi îndepărtate din supă. După două-trei clocote, scoateți ceapa și usturoiul și când legumele sunt fierte, opriți focul la aragaz, pentru ca să faceți găluștele în supă.

Până ce fierb legumele pregătiți compoziția pentru găluște. Bateți ouăle cu o furculiță, puneți sare după gust, adăugați treptat grisul (câte 3 linguri cu vârf pentru fiecare ou!) și omogenizați bine compoziția. Când acest amestec este uniformizat bine, faceți găluștele cu lingura umezită în supă (ca să nu se prindă de ea) și lăsați găluștele ușor în oală.

Porniți din nou aragazul, la foc mic, până ce fierb găluștele. Adăugați apă fierbinte în oală, pe măsură ce scade. Culegeți spuma având grijă să nu aruncați și grăsimea de pui care se ridică la suprafață și care va da supei gust bun și aspect frumos.

Adăugați sare și condimente, mai dați un clocot-două și supa este gata.

Până ce fierb găluștele, alegeți, spălați și tocați mărunt frunzele de pătrunjel.

Când găluștele sunt fierte, adaugați carnea (deja fiartă!), completați cu apă fierbinte (dacă este nevoie!) și condimentați cu sare și piper, după gust, asta doar dacă nu țineți regim. Mai lăsați pe foc câteva clocote, după care opriți focul, presărați pătrunjel tocat mărunt, dacă doriți. Puneți capacul și lăsați supa să "se odihnească" puțin, potrivit sursei.