Capricorn

Pentru nativii zodiei Capricorn, norii grei ai furtunii apar la orizont, iar unele persoane din trecut ar putea veni să le ceară socoteală pentru lucrurile pe care le-au făcut. Este momentul perfect pentru a recunoaște niște greșeli, dar și pentru a cere iertare, chiar dacă este foarte greu. Spre finalul luni i ianuarie, lucrurile se pot calma, însă nativii zodiei Capricorn vor avea parte de multe provocări până când vor putea respira ușurați.

Leu

Și nativii zodie Leu au început anul cu stângul, iar problemele de sănătate par că se țin scai de ei. De asemenea, nici la locul de muncă lucrurile nu sunt prea roz, așa că nativii zodiei Leu s-ar putea să trebuiască să dea niște explicații în perioada care urmează pentru niște lucruri pe care le-au făcut în trecut.

S-ar putea ca superiorii să găsească niște greșeli peste care nu vor putea trece cu vedere și ar putea să ceară explicații pentru ce s-a întâmplat, de fapt.

Săgetător

Nici nativii zodiei Săgetător nu se pot lăuda cu un început de an prea frumos. Din păcate pentru ei, lucrurile nu merg prea bine în familie, așa că discuțiile care apar nu sunt deloc pe placul nativilor zodiie Săgetător. Niște probleme financiare pot umbri familia nativilor zodiei Săgetător, iar în perioada următoare vor fi nevoiți să facă eforturi mari ca să se redreseze.

Pești

Pentru nativii zodiei Pești, nori grei se abat în casa familiei, iar unele cupluri se pot destrăma, provocând un adevărat șoc printre cunoscuți. A venit momentul ca nativii zodiei Pești să își ia inima în dinți și să spună ceea ce îi deranjează, chiar dacă s-ar putea să creeze neplăceri în rândul celor din jurul lor și mai ales că vor frânge inima familiei. Din păcate, este necesar să ia aceste măsuri înainte ca lucrurile să fie și mai dificile pentru ei, potrivit sursei.