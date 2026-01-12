„Nu doar că sunt ministrul de un an de zile. Doctoratul meu împlinește aproape 20 de ani. Din 2016 sunt persoană publică. Cu alte cuvinte, datele cu privire la cariera și persoana mea erau disponibile de foarte mult timp, dacă cineva voia să pună la îndoială o chestiune care a fost clar tranșată de către organele prevăzute de lege. Nu de către persoane particulare care aruncă tot felul de speculații în spațiul public. De către organele prevăzute de lege. Adică CNATDCU și Comisia de Doctorat”, a punctat clar oficialul.

Radu Marinescu se apără în scandalul legat de teza de doctorat

Ministrul subliniază că teza sa a fost evaluată conform normelor academice în vigoare la momentul susținerii și că orice contestare ar trebui făcută exclusiv în fața instituțiilor abilitate. El consideră că acuzațiile lansate acum, la câteva zile după anunțarea unei proceduri sensibile pentru sistemul judiciar, ridică semne de întrebare privind intenția reală a demersului. Marinescu afirmă că articolul conține și informații pe care le cataloghează drept falsuri, inclusiv referiri la clienți pe care nu i-ar fi reprezentat niciodată.

„Dacă cineva voia să pună la îndoială această chestiune, bine, și după 20 de ani o poate face prin validare instituțională, adică în fața unor organisme prevăzute de lege. Acum, dacă cineva vine și la câteva zile după ce am declanșat o procedură foarte importantă pentru statul român și brusc aruncă o serie de acuzații, dar nu numai de acuzații, de falsuri, pentru că în articolul respectiv se colportează susțineri care denotă că autorul articolului are o problemă personală cu subsemnatul, eu ce să cred?”, a declarat Marinescu.

Ce spune Radu Marinescu despre solicitările de a pune teza de doctorat la dispoziția experților

Ministrul respinge categoric afirmațiile potrivit cărora ar fi reprezentat anumite persoane în dosare penale, precizând că aceste informații sunt eronate și nu au legătură cu tema tezei de doctorat. El atrage atenția că, indiferent de numele clienților, profesia de avocat presupune dreptul de a reprezenta orice persoană, iar astfel de insinuări nu au relevanță într-o discuție despre integritatea academică.

În ceea ce privește solicitările de a pune teza la dispoziția experților, Marinescu afirmă că lucrarea este deja publică și că există un verdict oficial privind conformitatea ei. Politicianul insistă că orice contestare trebuie făcută în fața instanțelor sau a organismelor prevăzute de lege, nu în spațiul public.

„În momentul de față eu am un verdict care este dat de către autoritățile din domeniu, care spun că teza este conformă cu standardele etice și de calitate științifică ale timpului. Dorește cineva să contrazică acest verdict? Să meargă la autoritățile în drept. Să meargă la instanța de judecată. În țara asta nu putem răspândi acuzații doar pentru a calomnia persoane, ci acuzațiile trebuie să fie verificate în mod riguros de către autoritățile îndrituite de lege.”

Radu Marinescu, victima unui atac mediatic: „Un articol care atacă o persoană, pe mine”

Ministrul susține că atacul mediatic ar fi fost declanșat în contextul în care a anunțat public că procedura de numire a procurorilor-șefi va fi una apolitică și independentă. El afirmă că articolul conține și alte afirmații pe care le consideră neadevărate, inclusiv referiri la poziționări profesionale sau instituționale care nu îi aparțin.

„Să fiu atacat, la câteva zile după ce am declanșat o procedură legală… și să fiu atacat inclusiv cu susțineri pe care nu le-am făcut niciodată, că aș fi antireformă, că m-aș fi aliniat cu magistrații, că aș fi apărat judecătorii Curții Constituționale… Ce legătură au acestea cu un pretins articol de respectabilitate academică? Acesta este un articol care atacă o persoană, pe mine”, a precizat oficialul.

În final, Radu Marinescu afirmă că independența justiției este o temă esențială și că nu poate fi pusă sub semnul întrebării prin campanii mediatice. El reiterează că nu există nicio sesizare oficială privind teza sa și că orice evaluare trebuie făcută exclusiv în cadrul legal.

„Independența justiției nu este cu ghilimele. Independența justiției este o chestiune foarte serioasă. Și atunci când apare un astfel de demers nevalidat instituțional, fără să se meargă la vreun organism al statului român, și se vine pur și simplu și se împroașcă cu acuzații, eu ce să cred?”