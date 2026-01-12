”Este o operațiune în stilul #rezist cu care ne-am obișnuit de ani de zile. De altfel, o să și arăt diseară faptul că pregăteau de foarte multă vreme acest lucru. Jurnalista Adriana Vitan Balint a postat pe pagina sa de socializare un mesaj pe care l-a primit de la un haștagist, în luna noiembrie 2025, în care îi spunea că urmează să apară niște dezvăluiri despre domnul Radu Marinescu, când deja începuseră să se agite cu justiția.

Nu le-a ieșit cu așa-zisul documentar de la Recorder pentru că au încercat să creeze emoție pentru a pune mâna pe justiție, este foarte clar. Deci, se dorește capul lui Radu Mrinescu pentru că incomodează în procedura de numire a șefilor Parchetelor, este foarte clar.

Nu le-a ieșit cu așa-zisul documentar Recorder, acum încearcă cu mâna acestei Emilia Șercan care de fiecare dată, în mod clar, a primit servite toate aceste lucruri, pentru că nu vedeți, sunt anumiți oameni...

Eu o întreb pe doamna Emilia Șercan pubic: Domnule, dar pe CV-ul domnului Moșteanu s-a uitat vreodată? Că dacă se uita din timp poate ne salva doamna Șercan și nu ne trezeam cu domnul Moșteanu la Apărare. Sau pe CV-ul altor USR-iști care și-au făcut facultățile la Biotera sau mai știu eu unde. Sau pe CV-ul lui madame Țoiu.

Ne spune că Nicușor Dan are un CV perfect și are performanțe. Uite, noi am trimis astăzi solicitare la Universitatea din Paris, unde zice domnul Nicușor Dan că și-a făcut doctoratul, să ne spună dacă diploma care circulă în online este reală. De ce să nu îl verifice și pe domnul Nicușor Dan? Adică, cum, după față? După prietenii? După antipatii sau cum? E o mizerie ordinară”, a declarat Anca Alexandrescu la Realitatea PLUS.