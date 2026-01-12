Din primele informații femeia în vârstă de 31 de ani, venise împreuna cu familia la relaxare în stațiunea Voineasa.

Aceasta urca cu teleschiul când o crosă venită de pe celălalt fir, ne-retractată corespunzător, a fost agățată de cablul pe care se afla, astfel femeia a fost smulsă din poziția de urcare și aruncată la sol, de la peste 4 metri înălțime.

Turista și-a fracturat coloana și a rămas întinsă pe zăpadă, incapabilă să se miște. Salvamontiștii chemați de urgență au stabilizat-o, au imobilizat-o pe targă specială și au coordonat transportul până la ambulanță. Femeia a fost operată la Cluj.

Weekend aglomerat pentru salvamontiști

În 24 de ore, 121 de apeluri disperate au fost făcute la Salvamont, în toată ţara.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, salvamontiştii au coborât până la ambulanţă o persoană accidentată în munţii din zona Brezoi, Vâlcea.

Pe pârţii, la altitudine, a apărut gheaţă şi, inevitabil, căzăturile şi accidentările s-au ţinut lanţ.

Şi la baza pârtiilor, din cauza aglomeraţiei, s-au produs accidente, mai ales când s-au întâlnit schiori avansaţi cu începători, săniuţe sau oameni la plimbare.

