Decizia a venit după ce Moretti și soția sa, Jessica Moretti, au fost audiați timp de peste șase ore de procurorii din Sion. Parchetul a solicitat măsura arestului preventiv, considerând că, în cazul lui Jacques Moretti, există un risc concret de fugă, având în vedere declarațiile sale, istoricul personal și legăturile pe care le are atât în Elveția, cât și în străinătate.

Primele concluzii ale anchetei în cazul clubului din Elveția

În ceea ce o privește pe Jessica Moretti, parchetul a apreciat că riscul de fugă poate fi gestionat prin măsuri alternative, având în vedere legăturile sale personale și familiale din Elveția. Avocații familiilor victimelor au cerut de o săptămână luarea unor măsuri ferme împotriva cuplului, criticând modul în care autoritățile cantonale au gestionat până acum procedura.

Potrivit informațiilor preliminare, incendiul ar fi fost declanșat de artificii care au intrat în contact cu spuma acustică folosită la izolarea plafonului din subsolul barului. Ancheta ridică semne de întrebare și în privința:

prezenței și accesului la extinctoare, conformității căilor de evacuare, respectării normelor de securitate anti-incendiu.

Proprietarii sunt cercetați pentru omor din neglijență, vătămare corporală din neglijență și incendiu din neglijență.

Detalii apărute după tragedie

La câteva ore după incendiu, cei doi proprietari au fost audiați inițial ca persoane chemate să ofere informații. Ulterior, statutul lor a fost schimbat în cel de inculpați. Jacques Moretti a declarat că, imediat după izbucnirea incendiului, a găsit o ușă de serviciu încuiată din interior, iar în spatele acesteia se aflau mai multe persoane căzute la pământ.

Primăria din Crans-Montana a recunoscut ulterior că barul „Le Constellation” nu mai fusese inspectat din punct de vedere al securității și al normelor anti-incendiu din anul 2019, o informație care a provocat indignare în rândul familiilor victimelor.

La finalul anchetei, parchetul din Valais va decide dacă va clasa dosarul sau dacă va emite un act de acuzare în vederea unui proces. Până la o decizie definitivă, cei doi proprietari beneficiază de prezumția de nevinovăție.