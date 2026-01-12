„Devine din ce în ce mai dificil pentru o țară ca Republica Moldova să supraviețuiască, să existe ca democrație, ca țară suverană”, a afirmat Maia Sandu, citată de deschide.md, precizând însă că „înțeleg că nu există o majoritate care să sprijine unirea cu România”.

Ce spune Maia Sandu despre o eventuală reunire cu România

Șefa statului a vorbit și despre șansele ratate ale reunificării în trecut, amintind de mișcările de renaștere națională de la sfârșitul anilor ’80. Potrivit acesteia, atunci exista un sprijin mult mai consistent pentru unificare, însă lipsa unui referendum a făcut imposibilă măsurarea reală a voinței populației.

„La sfârșitul anilor 80 au fost mișcările de renaștere națională și, bineînțeles, au fost discuțiile despre reunirea cu România, deoarece Moldova a fost parte din România înainte. Dar atunci, nu puteam ști câți oameni ar fi votat, pentru că nu am avut un referendum. Dar dacă e să judecăm după numărul mare care au participat la mișcarea de renaștere și după numărul celor care au ieșit în stradă, sute de mii, putem spune că am fi avut un suport pentru reunirea cu România”, a declarat Maia Sandu.

În prezent, președinta afirmă că ar vota „Da” la un eventual referendum, dar subliniază că majoritatea cetățenilor susțin în primul rând aderarea la Uniunea Europeană, obiectiv considerat mai realist și mai urgent pentru securitatea țării.

Acuzații la adresa lui Vladimir Putin

„Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România. Priviți la ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, priviți la ce se întâmplă în lume. Dar ca președinte al Republicii Moldova, înțeleg că nu există o majoritate care să sprijine unirea cu România, dar există o majoritate care sprijină aderarea la UE și noi acționăm în sensul acesta. Este un obiectiv mult mai realist și ne ajută să ne protejăm suveranitatea”, a mai declarat Maia Sandu.

În interviu, lidera de la Chișinău a vorbit și despre influența Rusiei în regiune, acuzându-l pe Vladimir Putin că se amestecă în treburile interne ale Uniunii Europene și că urmărește să își extindă controlul asupra Europei.