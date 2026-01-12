„Au apărut din nou presiuni din partea USR în Coaliție pentru preluarea Ministerului Justiției. Cunoscând însă rolul pe care îl au în această guvernare, nu am cedat și nu vom ceda. Nu vom accepta sub nicio formă aceste presiuni și nu ni se vor slăbi genunchii în fața unei tentative evidente de compromitere a ministrului. Intenția este clară: se urmărește vicierea procesului de numire a procurorilor. Fie printr-o eventuală demisie a domnului Radu Marinescu, fie prin demiterea sa de către domnul Bolojan, pentru a ajunge la un ministru interimar, vreun USR-ist sau chiar domnul Bolojan. În niciun caz nu dorim ca această negociere să includă numirea procurorilor. Numirea procurorilor trebuie să rămână exact așa cum prevede legea: un proces transparent și independent de orice negociere politică”, a declarat Daniel Zamfir în exclusivitate pentru Realitatea PLUS.

Cum s-a apărat ministrul Radu Marinescu

Acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Radu Marinescu au fost lansate recent, după ce recent, acesta a declanșat procedura de selecție pentru conducerea DNA, DIICOT și Parchetului General. Marinescu a respins acuzațiile, afirmând că teza sa de doctorat, susținută acum aproape 20 de ani, a fost validată de comisia de doctorat și de CNATDCU, în conformitate cu legislația și standardele academice ale perioadei.

Chiar și ministrul a sugerat că momentul apariției acuzațiilor nu este întâmplător, având în vedere că a anunțat public că procesul de numire a procurorilor-șefi va fi unul apolitic. El a acuzat și faptul că în articolul care îl vizează apar informații pe care le consideră false, inclusiv referiri la clienți pe care nu i-ar fi reprezentat niciodată.