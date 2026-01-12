Potrivit acestuia, depozitele de gaze sunt umplute în proporție de 65%, cu 11 puncte procentuale peste media Uniunii Europene și cu 6% peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

„Am convocat Comandamentul Energetic Național pentru a ne asigura că România este pregătită să facă față temperaturilor foarte scăzute și să asigure consumul mediu. În prezent, producția internă este de circa 23,6 milioane mc/zi, din depozite se extrag 25,5 milioane mc, iar diferența este acoperită prin importuri din statele vecine”, a explicat ministrul.

Ivan a subliniat că România a intrat în sezonul rece cu depozitele de gaze pline, după ce operatorii din domeniu au fost încurajați încă din vară să achiziționeze suplimentar. „Am fost pregătiți pentru orice scenariu. Situația actuală arată că acele măsuri preventive au fost corecte”, a spus el.

În privința producției de energie electrică, media zilnică este de aproximativ 7.800 MW, față de un consum de circa 8.500 MW. Din total, 24% din energie provine din gaze naturale, 24% din hidro, 16% din nuclear și 14% din cărbune.

„Dacă nu am fi păstrat centralele pe cărbune, astăzi am fi avut o problemă majoră în sistemul energetic. La CEO Oltenia se extrag zilnic 30.000 tone de cărbune, o producție record realizată în condiții dificile”, a declarat Bogdan Ivan.

Totodată, România înregistrează în prezent o producție eoliană foarte bună de circa 1.000 MW și una solară care acoperă aproximativ 8% din totalul producției.

Ministrul a menționat că situațiile apărute la Craiova au fost remediate, iar ELCEN Craiova asigură acum suficientă energie termică. În București, CET Sud livrează agent termic conform contractelor.

În ultimele zile, spune Ivan, peste 1.000 de specialiști au intervenit cu utilaje pentru a reconecta circa 95.000 de locuințe la energia electrică, toți consumatorii fiind reconectați până vineri seara.

„Dificultățile vor mai dura până miercuri, însă după data de 15 ianuarie temperaturile vor reveni la mediile normale ale lunii, ceea ce va reduce presiunea asupra sistemului energetic național”, a adăugat ministrul Energiei.