Declarațiile vin pe fondul tensiunilor provocate de noua poziție a fostului președinte american Donald Trump, care a reiterat că SUA „trebuie să dețină Groenlanda” pentru a împiedica Rusia sau China să ocupe această regiune arctică strategică, bogată în resurse minerale.

Groenlanda, teritoriu autonom al Regatului Danemarcei, „nu este de vânzare”, au subliniat în mod repetat autoritățile de la Copenhaga, însă Trump nu a exclus posibilitatea de a o prelua prin forță. Danemarca și SUA, ambele membre NATO, urmează să discute în această săptămână situația teritoriului.

„Sunt de acord cu prim-ministrul danez: ar fi sfârșitul NATO. De asemenea, ar genera consecințe foarte negative între oameni, dar și asupra relațiilor transatlantice”, a spus Kubilius, citat de Reuters, în cadrul unei conferințe de securitate desfășurate în Suedia, conform Reuters.

Oficialul european a subliniat că articolul 42.7 din Tratatul Uniunii Europene obligă statele membre să ofere asistență mutuală în caz de agresiune militară. „Totul depinde de reacția Danemarcei și de poziția ei, însă există în mod clar o astfel de obligație între statele membre”, a afirmat Kubilius.

El s-a întrebat „cine ar recunoaște o astfel de ocupație” și a avertizat că o acțiune militară americană ar produce efecte grave asupra relațiilor dintre SUA și Europa, inclusiv în domeniul comercial.

Comisarul a adăugat că Uniunea Europeană ar putea contribui la apărarea Groenlandei, dacă guvernul danez ar solicita acest lucru, prin trupe, nave de război sau sisteme anti-drone.

Kubilius a mai spus că Europa trebuie să își consolideze propriile capacități de apărare, indiferent de sprijinul american. „Ar fi o mare provocare să ne apărăm singuri, fără Statele Unite. NATO, în forma actuală, nu ar mai putea exista”, a remarcat acesta.

Declarațiile vin după ce săptămâna trecută Donald Trump a afirmat că SUA vor continua să susțină NATO, menționând că Rusia și China „se tem de alianță doar cât timp Statele Unite fac parte din ea”.