Accidentul s-a produs în jurul orei locale 11:00, după ce șoferița ar fi pierdut controlul volanului, autoturismul derapând și răsturnându-se. Impactul a fost extrem de puternic, iar femeia a fost proiectată în afara mașinii, murind pe loc.

O româncă din Italia a murit într-un accident teribil. A lăsat în urmă doi copii

Fiica ei, în vârstă de 18 ani, și cealaltă pasageră au supraviețuit. Fostul partener al femeii a fost transportat la spital în stare gravă, cu leziuni la nivelul capului. Echipajele de intervenție sosite la fața locului au încercat minute în șir să o resusciteze pe româncă, însă fără succes.

La intervenție au participat ambulanțe, pompieri, poliția rutieră și o patrulă a autostrăzii A25. A fost solicitat și un elicopter medical, însă acesta nu a putut ateriza din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Femeia, identificată de presa italiană ca Sidonia, era mamă a doi copii și trăia de mai mulți ani în Italia.