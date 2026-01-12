Donald Trump ia în calcul retragerea SUA din NATO: „Mă întreb dacă, la nevoie, aliații ar fi acolo pentru noi” - VIDEO

Președintele SUA, Donald Trump, a făcut noi declarații care alimentează incertitudinile privind poziția Washingtonului față de NATO. Liderul american și-a exprimat din nou nemulțumirea față de nivelul investițiilor în apărare ale statelor membre și a sugerat că nu exclude posibilitatea retragerii Statelor Unite din Alianță.

Într-un dialog recent cu un reporter, Trump a afirmat că el este „cel care a salvat NATO”, dar a lăsat deschisă întrebarea privind o eventuală ieșire a SUA din organizație. Întrebat direct dacă ar retrage Statele Unite din NATO, președintele a răspuns: „Poate”, adăugând că nu este convins că Alianța ar sprijini America în cazul unei situații critice.

Cu toate acestea, Trump a transmis ulterior că SUA își va respecta angajamentele „atât timp cât face parte din NATO”, declarând: „Noi vom fi mereu acolo pentru NATO, chiar dacă ei nu vor fi acolo pentru noi”. Declarațiile au fost făcute în contextul tensiunilor generate de discuțiile privind posibila anexare a Groenlandei, teritoriu administrat de Danemarca, stat membru NATO.

În urma presiunilor exercitate de Washington, statele europene membre ale Alianței, cu excepția Spaniei, au acceptat la ultimul summit să crească treptat cheltuielile de apărare până la 5% din PIB până în 2035. Din această sumă, 3,5% ar urma să fie alocate apărării propriu-zise, iar 1,5% investițiilor conexe, precum infrastructura și securitatea cibernetică. Anterior, ținta stabilită era de 2% din PIB, nivel pe care nu toate statele îl respectau.