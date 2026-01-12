Cei doi români, tată și fiu, se aflau în locuința bărbatului pentru lucrări de renovare. Potrivit declarațiilor tânărului muncitor, italianul ar fi apărut brusc pe hol, vizibil confuz, având în mână un pachet de cărți de joc. Acesta i-ar fi cerut să „taie” cărțile, după care a scos un pistol și l-a îndreptat spre fruntea lui.

Doi români, ținuți ostatici de un italian înarmat

„Era puțin confuz, încă ținea cărți în mână, ca și cum s-ar fi jucat. Apoi s-a apropiat de mine, a spus «taie» și imediat și-a scos pistolul și l-a îndreptat spre fruntea mea”, a relatat tânărul pentru anchetatori.

Speriat, acesta a reușit să se ascundă în spatele ușii de la intrare, în timp ce tatăl său a rămas blocat în apartament. „A țipat că mă va ucide pe mine, pe tatăl meu, pe îngrijitoare și pe soția lui”, a mai spus el. Muncitorul a alertat imediat șeful echipei, care a sunat la poliție.

În scurt timp, zona a fost împânzită de patrule, ambulanțe și echipe de intervenție. Tatăl muncitorului s-a refugiat pe balcon, în spatele gratiilor, rămânând în contact telefonic cu polițiștii care încercau să-l calmeze.

De ce nu a fost arestat bărbatul

După aproape două ore de negocieri, psihologul bărbatului de 89 de ani a reușit să stabilească un dialog cu acesta, încercând să-l liniștească discutând despre jocul de cărți care părea să-l obsedeze. În momentul în care agresorul a intrat în dormitor pentru a lua pachetul de cărți, polițiștii au intervenit și l-au dezarmat, conform Romatoday.com.

În locuință au fost găsite două arme, dintre care una încărcată, ambele fiind confiscate de carabinieri. Bărbatul nu a fost arestat, autoritățile precizând că suferă de o afecțiune psihică și că starea sa de sănătate nu permite reținerea în arest.