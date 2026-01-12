O patrulă de jandarmi care trecea prin zonă a observat bărbatul căzut și a intervenit imediat. Vântul rece și stratul de zăpadă înghețată amplificau riscul de hipotermie, astfel că salvatorii au acționat rapid pentru a-l proteja de frigul mușcător. Aceștia i-au acordat primul ajutor, i-au urmărit constant starea și au solicitat sprijin medical de urgență.

Familia, anunțată în timp ce bărbatul era protejat de ger

În același timp, jandarmii au reușit să afle identitatea bărbatului și să ia legătura cu familia acestuia, informându-i despre situația gravă în care se afla. Expunerea prelungită la temperaturi negative putea avea consecințe severe, motiv pentru care intervenția rapidă a fost esențială.

Transportat la spital pentru îngrijiri

Echipajul medical sosit la fața locului l-a preluat imediat și l-a transportat la spital, unde a primit îngrijirile necesare. În condiții de ger intens, chiar și câteva minute pot face diferența între viață și moarte, iar în acest caz reacția promptă a salvatorilor a împiedicat o tragedie.

