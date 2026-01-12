Un alt caz a fost raportat luni, în comuna Măneciu, unde un bărbat de 69 de ani, care suferise un accident vascular cerebral, a fost preluat de un echipaj medical. La sosirea ambulanței, pacientul se afla în hipotermie ușoară, potrivit SAJ Prahova.

Bătrânii mor de frig în case. Cazuri grave de hipotermie în România

Autoritățile spun că astfel de situații nu sunt izolate. Duminică, echipajele medicale au intervenit tot în Ploiești pentru o femeie de 87 de ani aflată în hipotermie severă, fiind transportată de urgență la spital.

Pentru a preveni cazurile grave în rândul persoanelor fără adăpost, SAJ Prahova a intensificat acțiunile de monitorizare în zonele vulnerabile ale orașului. Autosanitare în care se află doar ambulanțieri patrulează zilnic pe un traseu de aproximativ 22 de kilometri, acoperind piețe, parcări, zone comerciale și mai multe străzi circulate.

Persoanele fără adăpost găsite în spații deschise sunt preluate și transportate la adăpostul pus la dispoziție de primărie. Doar în weekend, șase oameni ai străzii au fost duși la centrul de zi din zona de sud a orașului.