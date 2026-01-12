„Mi-am depus demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț. Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara. Am făcut acest pas cu toată conștiința unui om care iubește țara pe care o servește. La mijloc sunt câțiva oameni buni (buni, nu perfecți) care țin echilibrul și direcția corectă - Nicușor Dan, Ilie Bolojan, colegii din USR, de multe ori cu sacrificii enorme. Ei merită în continuare sprijinul și încrederea noastră, a tuturor, poate chiar mai mult decât până acum.”, a declarat Ionuț Moșteanu.

Ionuț Moșteanu şi-a trecut atunci în CV Facultatea de Management din cadrul Universităţii Athenaeum din Bucureşti, pe care ar fi absolvit-o între 1996 şi 2000. Însă, acesta nu a fost niciodată student la Athenaeum. Iar specializarea pe care acesta susţine că a absolvit-o în anul 2000 a fost înfiinţată 20 de ani mai târziu, potrivit jurnaliștilor.

În CV-urile ulterioare ale lui Ionuţ Moşteanu apar studiile unei alte universităţi private, Bioterra, între 1996 şi 1999, încheiate cu o diplomă de licenţă obţinută în 2015. Potrivit presei, documentul i-ar fi trebuit acestuia pentru a funcția de consilier la Ministerul Transporturilor și membru în Consiliul de Administrație al TAROM.



Prins cu minciuna, Ionuț Moșteanu a recunoscut că a mințit privind studiile sale. „O greșeală care ma jenează”, a fost reacția acestuia. Totodată, rezistul a publicat pe pagina lui de socializare diploma de licență de la Bioterra și a susținut că menţionarea Universităţii Athenaeum a fost o greşeală, urmând un model de CV găsit pe internet. Dar, şi în acest caz, durata studiilor de 5 ani, aşa cum apare pe diplomă, nu se potriveşte cu perioada de 3 ani din CV, spun jurnaliștii.

În locul lui Moșteanu la Apărare a venit Radu Miruță, care ar fi mințit și el în legătură cu studiile sale. Mai exact, acesta a fost acuzat că ar fi urmat două facultăți în același timp și că ar avea neconcordanțe în CV.

În replică, Radu Miruță a explicat că a absolvit Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației fără nicio restanță, după ce a intrat cu media 9,80.

El a precizat că s-a înscris la Facultatea de Drept din Târgu Jiu „ca hobby” și că nu a ridicat nici până acum diploma și a precizat că nu a ascuns acest lucru. Ministrul a explicat că, atunci când examenele se suprapuneau, participa la sesiunile de restanțe din toamnă de la Târgu Jiu, deoarece la Electronică nu a avut restanțe.

În 2020, a ieșit la iveală faptul că fostul primar USR al Brașovului, Allen Coliban, a trecut în CV absolvirea Facultății de Automatică, dar în realitate nu era, îi lipseau note la două laboratoare.

Din această cauză, la un moment dat a fost exmatriculat, o decizie administrativă, pentru că trecuse o perioadă lungă de timp, iar situația lui școlară rămăsese neclară.

„În 2005 aveam deja un alt loc de muncă în IT, la Brașov, prin urmare am decis să mă opresc cu facultatea. Se spune, pe bună dreptate, este o informație adevărată, că am fost exmatriculat, însă exmatricularea aceasta a survenit la 4 ani după ce am renunțat să mai continui demersul acesta de a-mi da licența. Am renunțat la facultate în 2005, în 2009 am fost exmatriculat.”, a declarat Allen Coliban.