Sesizarea a fost făcută în jurul orei 14:00, prin apel la 112, de către un bărbat care a anunțat că a găsit trupul neînsuflețit al colegului de muncă în zona respectivă.



”La data de 12 ianuarie, în jurul orei 14:00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat, cu privire la faptul că a identificat trupul neînsuflețit al unei persoane într-o zonă împădurită din localitatea Movilița, unde se desfășoară activități de exploatare a materialului lemnos. La fața locului s-au deplasat polițiștii, care au constatat că cele sesizate se confirmă. Trupul neînsuflețit aparține unui bărbat în vârstă de 58 de ani, angajat al unei societăți comerciale”, a precizat IPJ Vrancea, citat de Agerpres.



Din primele verificări a reieșit că bărbatul își desfășura activitatea împreună cu un alt muncitor, care, la un moment dat, s-ar fi deplasat la o distanță mică pentru desfășurarea unor activități specifice, iar la revenire l-ar fi găsit pe colegul său decedat.



Conform poliției, nu au fost identificate urme vizibile de violență pe corpul persoanei decedate. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei decesului.



Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

