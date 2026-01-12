Oficialul a anunțat că analizează posibilitatea formulării unei plângeri în instanță, considerând materialul publicat ca fiind defăimător și depășind cadrul unei investigații jurnalistice obișnuite.

Ministrul respinge ferm acuzațiile și afirmă că lucrarea sa doctorală a fost realizată cu respectarea legislației și a normelor academice aplicabile la momentul susținerii. Potrivit lui Radu Marinescu, teza a fost coordonată de un academician și a parcurs toate etapele instituționale necesare, fiind evaluată de mai multe comisii.

Discuția directă cu jurnalista

Radu Marinescu a relatat că a existat o conversație telefonică între el și Emilia Șercan, purtată cu o zi înainte de publicarea articolului. „M-a sunat ieri, am vorbit spre seară. A fost o discuție foarte scurtă, mi-a zis că vrea să mă acuze de plagiat și ce părere am despre această chestiune. Vă dați seama că m-a surprins foarte mult o asemenea declarație abruptă. I-am zis că am făcut teza respectând standardele timpului coordonat de un academician, trecând prin numeroase comisii, iar dumneai m-a întrebat dacă, dumneaei considerând că aș fi încălcat standarde de integritate, asta aș fi conform cu poziția de la Ministerul Justiției”, a spus Radu Marinescu în cadrul unui interviu tv.

Ministrul a subliniat că tonul și conținutul discuției l-au surprins, mai ales prin raportarea directă la acuzații grave, fără a ține cont de contextul normativ existent la data redactării și susținerii tezei.

Nemulțumiri legate de conținutul articolului

În reacția sa, Radu Marinescu a atras atenția și asupra unor elemente din articol care, în viziunea lui, nu au legătură directă cu subiectul tezei de doctorat. Acesta a indicat trimiteri la procedura de selecție a procurorilor, precum și afirmații pe care le consideră neadevărate, referitoare la presupuse cercuri de interese care ar fi stat la baza numirii sale în guvern.

„Ce nu înțeleg eu e ce caută în articolul doamnei Șercan referirea la procedura cu privire la selecția procurorilor, ce caută alegațiile false, de altfel, cu privire la presupusa mea numire în guvern de cercuri de interese, că aș fi apărat anumite persoane, faptul că m-aș fi poziționat de partea magistraților în contextul reformei. Lucrurile acestea sunt aspecte personale și, deci, articolul are miză personală. Pot să mă întreb dacă nu ținta e să fiu înlăturat de la Ministerul Justiției, e o întrebare legitimă pe care mi-o pun.”

Ministrul a explicat că includerea acestor teme în materialul publicat transformă demersul jurnalistic într-unul cu caracter personal, care depășește analiza strictă a unei lucrări academice.

Posibila reacție în instanță

Radu Marinescu a declarat că respectă presa și rolul investigației jurnalistice, însă face o distincție clară între o analiză obiectivă și un material cu potențial denigrator. În acest context, el a precizat că ia în calcul și variante juridice de răspuns.

„Eu am un mare respect pentru jurnaliști, investigația jurnalistică, care se face obiectiv, într-un mod imparțial și cu validare din partea celor care pot stabili adevărul. Dar când astfel de investigații capătă aspect personal defăimător, denigrator, în mod ciudat asociat unor demersuri instituționale pe care eu le-am realizat, sigur că analizez și eventualitatea unor reacții juridice.”

Ministrul Justiției a arătat că evaluarea situației este în desfășurare și că va decide în funcție de evoluția cazului și de implicațiile pe care le consideră relevante.

