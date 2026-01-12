Doi tineri din Vâlcea, arestați pentru un omor de o cruzime rară: au bătut un bătrân până l-au lăsat inconștient, apoi l-au înjunghiat în gât

Doi tineri din Vâlcea au bătut un bătrân până l-au lăsat inconștient, apoi l-au înjunghiat.
Doi tineri, de 17 și 20 de ani, au fost arestați preventiv după ce ar fi fost implicați în uciderea unui bărbat de 75 de ani din comuna Mădulari, județul Vâlcea. Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea a anunțat luni că cei doi sunt cercetați pentru omor, fapta fiind comisă în urmă cu trei zile.

Potrivit anchetatorilor, incidentul ar fi avut loc în seara de 9 ianuarie, în apropierea unui drum județean din localitate. Cei doi tineri l-ar fi agresat pe bărbat, care a rămas inconștient, iar ulterior unul dintre ei i-ar fi provocat leziuni care i-au fost fatale.

Doi tineri din Vâlcea au fost arestați pentru uciderea unui bătrân

În comunicatul Parchetului se arată că victima a fost lovită, apoi trasă pe un teren viran, unde tânărul de 20 de ani ar fi folosit un briceag. Ulterior, cei doi ar fi plecat la domiciliile lor, iar arma ar fi fost ascunsă. Trupul bărbatului a fost descoperit a doua zi de un localnic, care a alertat autoritățile.

Polițiștii au identificat rapid suspecții, care au fost reținuți și ulterior prezentați judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vâlcea. Instanța a admis propunerea procurorilor de arestare preventivă, pentru continuarea cercetărilor și stabilirea tuturor circumstanțelor în care a avut loc fapta.