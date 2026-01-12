Potrivit anchetatorilor, incidentul ar fi avut loc în seara de 9 ianuarie, în apropierea unui drum județean din localitate. Cei doi tineri l-ar fi agresat pe bărbat, care a rămas inconștient, iar ulterior unul dintre ei i-ar fi provocat leziuni care i-au fost fatale.

Doi tineri din Vâlcea au fost arestați pentru uciderea unui bătrân

În comunicatul Parchetului se arată că victima a fost lovită, apoi trasă pe un teren viran, unde tânărul de 20 de ani ar fi folosit un briceag. Ulterior, cei doi ar fi plecat la domiciliile lor, iar arma ar fi fost ascunsă. Trupul bărbatului a fost descoperit a doua zi de un localnic, care a alertat autoritățile.

Polițiștii au identificat rapid suspecții, care au fost reținuți și ulterior prezentați judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vâlcea. Instanța a admis propunerea procurorilor de arestare preventivă, pentru continuarea cercetărilor și stabilirea tuturor circumstanțelor în care a avut loc fapta.