Ingrediente supa crema de ciuperci 1 kg ciuperci (champignon, pleurotus sau orice alt tip de ciuperci preferati)

1 l supa (legume, pui sau daca nu doriti puteti adauga apa)

1 buc. cartof taiat

200 gr smantana

300 ml lapte

2 buc. cepe medii taiate marunt

4 buc. catei usturoi tocat marunt

2 linguri ulei

2 linguri unt

o legatura marar tocata

boia

sare

piper

patrunjel uscat

Cum sa prepari supa crema de ciuperci

Puneti o oala mare pe foc, iar dupa ce s-a incalzit puneti uleiul. Urmeaza untul si asteptam ca acesta sa se topeasca. Se pun si cele doua cepe medii, pe care le-ati tocat marunt. Adaugati acum si un praf de sare. Puneti si usturoiul, iar acum amestecati usor.

Se pun ciupercile. Noi am folosit champignon si pleurotus, dar dupa cum am spus puteti folosi ciupercile care va plac. Se amesteca toata compozitia pana cand se inmoaie ciupercile. Dupa ce compozitia a scazut, adaugati un praf de boia si o legatura de marar tocata. Daca nu va place mararul, puteti renunta la acest ingredient. Nu uitati ca supa crema de ciuperci trebuie sa fie facuta dupa gust.

Se adauga cartofii tinuti in apa rece, bineinteles, pentru a evita oxidarea acestora. Adaugati si supa. Nu uitati ca puteti folosi supa de pui, supa de legume sau chiar apa. Iarasi, vorbim despre o supa de ciuperci pe care o faceti dupa gust, asa ca folositi ingredientele care va plac.

Pentru cei ce vor ca supa crema de ciuperci sa fie mai gustoasa, atunci cand fierbeti toata compozitia se poate adauga si tulpina de telina. Adaugati telina odata cu ceapa pentru ca vreti ca aceasta sa fiarba foarte bine.

Lasati compozitia sa fiarba pentru aproximativ 20 de minute. Cel mai bine, verificati cartofii si vedeti daca acestia s-au fiert. Dupa ce cartofii au fiert, puneti sare si piper dupa gust. Opriti focul si adaugati lapte rece, pentru a scadea temperatura compozitiei. Dupa ce ati facut acest lucru, adaugati si smantana, amestecand compozitia.

Folosind un blender, pasati supa. Dupa ce ati obtinut o crema, nu uitati sa gustati supa. Daca mai este nevoie de sare, piper sau boia, puteti adauga dupa gust. Daca doriti, puteti sa mai adaugati si smantana. Mai mult, daca nu doriti sa pasati compozitia, o puteti consuma ca atare.

Daca vrei sa obtii un gust si mai bun, folositi un carnat chorizo, pe care il taiati cubulete si il trageti la tigaie. Nu adaugati ulei, pentru ca grasimea din carnat se va topi. Puteti praji si cateva felii de ciuperci, pentru a le servi atunci cand puneti supa in farfurie.

La sfarsit, se pune supa crema de ciuperci in farfurie. Daca ati decis sa folositi si un carnat chorizo se pune si acesta in farfurie. Puteti folosi si ciupercile prajite. Nu uitati de patrunjelul uscat, acesta adauga un plus de savoare. Bineinteles, puteti adauga si crutoane.