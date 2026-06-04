Gogoși pufoase cu lămâie din doar 4 ingrediente. Desertul rapid care se prepară în mai puțin de 20 de minute

Dacă îți dorești un desert simplu, aromat și gata într-un timp foarte scurt, aceste gogoși cu lămâie sunt alegerea perfectă. Se prepară din doar patru ingrediente de bază și pot fi coapte atât în cuptor, cât și în friteuza cu aer cald, fiind ideale pentru momentele în care ai poftă de ceva dulce fără să petreci mult timp în bucătărie.

Ce face această rețetă atât de specială

Deși este extrem de simplă, rețeta oferă un rezultat surprinzător de gustos. Secretul constă într-un ingredient bogat în proteine, care contribuie la obținerea unei texturi fragede și aerate, fără a fi nevoie de unt sau alte grăsimi în compoziție.

Ingrediente necesare

Pentru aceste gogoși ai nevoie de:

făină cu agent de creștere;

brânză cottage;

o lămâie (suc și coajă rasă);

zahăr pudră.

Rolul fiecărui ingredient

Făina cu agent de creștere simplifică prepararea, deoarece conține deja praf de copt și sare. Dacă nu ai acest tip de făină, poți folosi făină obișnuită, la care adaugi praf de copt și puțină sare.

Brânza cottage este ingredientul care oferă consistență și un aport suplimentar de proteine. După ce este mixată până devine fină, contribuie la obținerea unor gogoși pufoase, fără ouă sau unt.

Lămâia aduce prospețime și aromă, iar combinația dintre sucul și coaja rasă oferă desertului o notă plăcută, ușor răcoritoare.

Zahărul pudră completează gustul dulce și poate fi folosit atât în aluat, cât și pentru decor sau pentru prepararea unei glazuri simple cu lămâie.

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Mod de preparare

Mixează brânza cottage până devine cremoasă. Amestecă făina, brânza, zahărul, sucul și coaja de lămâie până obții un aluat omogen. Dacă aluatul este prea lipicios, adaugă treptat puțină făină. Formează biluțe de aproximativ o lingură sau o lingură și jumătate de aluat. Așază-le în coșul friteuzei cu aer cald sau într-o tavă tapetată pentru cuptor.

Variante de coacere

În friteuza cu aer cald

timp de preparare: aproximativ 10 minute;

exterior ușor crocant și interior moale și pufos.

La cuptor

timp de preparare: 18-20 de minute;

textură asemănătoare produselor de patiserie coapte tradițional.

Varianta prăjită

Pentru cei care preferă gustul clasic al gogoșilor, acestea pot fi și prăjite în ulei. În această variantă, textura va fi mai apropiată de cea a gogoșilor tradiționale, fiind mai aerată și mai pufoasă.

Cum arată și ce gust au

Imediat după preparare, gogoșile sunt foarte moi, pufoase și ușor aerate. Pe măsură ce se răcesc, textura devine mai densă și amintește de o pâine dulce aromată.

Din acest motiv, sunt cel mai bine savurate calde, imediat după ce au fost scoase din cuptor sau din friteuză.

Sfaturi pentru un rezultat perfect

Mixează foarte bine brânza cottage înainte de a o incorpora în aluat.

Evită să adaugi prea multă făină suplimentară, deoarece gogoșile pot deveni prea dense.

Consumă-le în ziua preparării pentru a te bucura de textura lor pufoasă.

Aceste gogoși cu lămâie demonstrează că un desert delicios nu trebuie să fie complicat. Cu doar câteva ingrediente și un timp minim de preparare, obții o gustare aromată și ușoară, perfectă pentru micul dejun, o pauză dulce sau un desert rapid de weekend.