Cele trei uleiuri esențiale care nu trebuie să îți lipsească vara din casă. Țin insectele la distanță, oferă răcoare și relaxare

Sursă: Realitatea.Net

Vara vine la pachet cu zile lungi și temperaturi ridicate, dar și cu neplăceri precum țânțarii, oboseala cauzată de caniculă sau nopțile greu de suportat. Pentru a se bucura de mai mult confort în sezonul cald, tot mai multe persoane aleg soluții naturale, iar uleiurile esențiale se numără printre cele mai populare. Specialiștii recomandă trei variante deosebit de utile vara: citronella, menta și lavanda.

Citronella, arma naturală împotriva țânțarilor

Uleiul esențial de citronella este cunoscut în întreaga lume pentru proprietățile sale repelente. Potrivit Agenției pentru Protecția Mediului din SUA (EPA), acesta este clasificat drept biopesticid și poate oferi protecție împotriva țânțarilor timp de până la trei ore.

În timpul serilor petrecute pe terasă sau în grădină, citronella poate fi folosită în lămpi aromatice, lumânări parfumate sau spray-uri naturale. Un truc popular recomandat de specialiștii în amenajări și lifestyle presupune realizarea unui recipient decorativ în care se adaugă felii de lămâie ori lime, ierburi aromatice și câteva picături de ulei de citronella. Aroma eliberată în aer contribuie la îndepărtarea insectelor și creează, în același timp, o atmosferă plăcută de vară.

Uleiul de mentă, senzația instantă de răcoare

În zilele caniculare, uleiul esențial de mentă poate deveni un adevărat „aer condiționat” natural. Datorită conținutului de mentol, acesta oferă o senzație intens răcoritoare și revitalizantă.

Folosit diluat în apă sau în ulei vegetal și aplicat pe tâmple, ceafă sau încheieturi, uleiul de mentă poate ajuta la reducerea senzației de oboseală și disconfort termic. De asemenea, este utilizat frecvent pentru calmarea durerilor ușoare de cap și pentru revitalizarea organismului după expunerea prelungită la căldură.

Unii specialiști recomandă inclusiv folosirea lui în difuzoare de aromaterapie, pentru a crea o senzație de prospețime în interiorul locuinței.

Lavanda, relaxare și somn liniștit

Lavanda rămâne unul dintre cele mai apreciate remedii naturale pentru relaxare. Uleiul esențial extras din această plantă este recunoscut pentru efectele sale calmante asupra sistemului nervos și pentru capacitatea de a favoriza un somn odihnitor.

În plus, lavanda poate fi utilă și pentru piele, mai ales în cazul iritațiilor minore, al mușcăturilor de insecte sau al arsurilor solare ușoare. Aplicată diluată, aceasta poate contribui la calmarea pielii și reducerea disconfortului.

Aroma sa delicată este adesea folosită seara, înainte de culcare, fie în difuzor, fie pe pernă, pentru a crea o stare de relaxare profundă.

Totuși, folosiți însă uleiurile esențiale cu precauție și întotdeauna diluate corespunzător, mai ales atunci când sunt aplicate direct pe piele, potrivit sursei.