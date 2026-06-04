Zodiile care ar putea fi puse față în față cu trecutul în timpul lui Mercur retrograd. Foști parteneri și amintiri revin în prim-plan

Perioada lui Mercur retrograd în Rac aduce un val puternic de nostalgie și introspecție. Pentru unele zodii, trecutul pare să revină pe neașteptate, fie prin persoane care reapar în viața lor, fie prin amintiri și emoții pe care le credeau demult depășite. Astrologii spun că acest tranzit oferă ocazia unor clarificări importante, dar și riscul de a idealiza ceea ce a fost cândva.

Rac

Mercur retrograd se desfășoară chiar în semnul Racului, amplificând emoțiile și legătura cu trecutul. În această perioadă, pot apărea mesaje neașteptate de la persoane cu care nu ai mai vorbit de ani de zile sau momente în care te surprinzi răsfoind fotografii și conversații vechi.

Există posibilitatea ca o fostă iubire să revină exact atunci când credeai că ai închis definitiv acel capitol. Astrele te invită să privești obiectiv situația și să observi cât de mult te-ai schimbat între timp. Întrebarea esențială este dacă sentimentele pe care le resimți acum sunt autentice sau doar rezultatul nostalgiei.

Scorpion

Scorpionii nu uită ușor persoanele care le-au marcat viața, iar această retrogradare activează tocmai zona emoțiilor profunde și a relațiilor care au lăsat urme.

Un fost partener ar putea reveni cu explicații sau răspunsuri care au lipsit la momentul despărțirii. În alte cazuri, chiar Scorpionul poate simți nevoia să închidă o poveste rămasă neterminată.

Totuși, astrele recomandă prudență. Trecutul poate părea mai frumos decât a fost în realitate, iar înainte de a redeschide o ușă, este important să îți amintești și motivele care au dus la încheierea relației.

Pești

Pentru Pești, Mercur retrograd aduce o atmosferă aproape magică. Intuiția devine mai puternică, visele sunt mai intense, iar coincidențele par să se înmulțească.

Foști parteneri sau sentimente vechi pot reveni la suprafață prin cele mai neașteptate contexte. O melodie, un film sau un loc familiar poate reactiva emoții pe care le credeai uitate.

Este o perioadă excelentă pentru vindecare și înțelegerea trecutului, însă mai puțin potrivită pentru decizii romantice luate în grabă. Nu orice reîntâlnire este menită să devină o nouă poveste de dragoste.

Taur

Cunoscuți pentru loialitatea lor, Taurii nu renunță ușor la amintirile legate de persoanele pe care le-au iubit. În timpul lui Mercur retrograd, sectorul comunicării și al relațiilor apropiate este puternic activat.

Un mesaj aparent banal poate redeschide o conversație care conduce rapid către evenimente și sentimente din trecut. De asemenea, este posibil să afli informații noi despre un fost partener sau să realizezi că anumite emoții nu au dispărut complet.

Capricorn

Capricornii resimt intens influența acestei retrogradări deoarece Racul activează sectorul relațiilor și al parteneriatelor.

Persoane pe care le considerai parte din trecut pot reapărea neașteptat, aducând cu ele întrebări, explicații sau situații care necesită clarificare. Unele discuții pot oferi liniște și încheiere, în timp ce altele pot genera confuzie.

Universul pare să te provoace să analizezi dacă barierele pe care le-ai construit au fost create pentru protecție sau pentru a evita confruntarea cu anumite emoții.

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Fecioară

Fiind guvernată de Mercur, Fecioara simte întotdeauna mai puternic efectele perioadelor de retrogradare. În acest caz, accentul cade pe relațiile și experiențele care au avut un impact emoțional semnificativ.

Un fost partener poate reapărea prin intermediul prietenilor sau în contexte aparent întâmplătoare. În același timp, este posibil să realizezi că ai petrecut prea mult timp analizând o poveste care s-a încheiat de mult.

Mesajul acestei perioade este unul simplu, dar important: uneori, vindecarea nu vine din găsirea tuturor răspunsurilor, ci din acceptarea faptului că anumite întrebări pot rămâne fără explicație.