Ce spune luna nașterii despre tine: trăsături, emoții și moduri de reacție

Sursă: Realitatea.Net

Întâlnim uneori oameni care par să gândească sau să acționeze într-un mod greu de explicat, însă există teorii care încearcă să lege anumite trăsături de factori de început ai vieții. Una dintre acestea sugerează că luna nașterii ar putea influența, într-o anumită măsură, felul în care se formează personalitatea și comportamentul.

1. Ianuarie

Persoanele născute în ianuarie sunt muncitoare, cu opinii puternice și nu se tem să le spunăoamenilor ce gândești. Sunt încăpățânate și nu le place să fie conduse. Au tendința de a fi lideri buni, având în vedere dorința lor persistentă de a reuși. ​​Au probleme în a asculta instrucțiunile.

2. Februarie

Persoanele născute în februarie sunt creative și imaginative. Le place să se dedice proiectelor mari și iubesc conversațiile profunde, filozofice. A fi creativ îți permite să ai o viață mai deschisă și mai împlinită. Ești capabil să iei lucrurile rele cu pasiune și să nu te clatini în convingerile tale.

Poți pune la îndoială norma și să o folosești pentru a fi mai bun la hobby-urile și la locul de muncă. Oamenii superficiali sunt plictisitori și enervanți pentru ei. Sunt numiți spirit liber de către cei apropiați, iar întreaga lume este o aventură care așteaptă doar să o ia.

3. Martie

Persoanele născute în martie sunt imaginative dar, spre deosebire de cele din februarie, tind să fie mai introvertite și mai liniștite. Trăiesc în mintea lor și creează capodopere mentale. Sunt cei mai blânzi și grijulii oameni. Tânjesc după pace.

4. Aprilie

Persoanele născute în aprilie sunt căutătoare de atenție. Le place să fie în lumina reflectoarelor. Nu le place să primească ordine de la alții, ceea ce contravine dorinței lor altfel puternice de a fi faimoase. Își doresc noi aventuri și caută constant o doză de adrenalină. Pot părea gălăgioase și neplăcute.

5. Mai

Persoanele născute în mai tind să fie puțin mai nesigure și capricioase, răzgândindu-și adesea părerea brusc și frecvent. Sunt expresive și le place să cunoască oameni noi. Le place să aibă o viață socială vibrantă și nu le place să fie singure. Se plictisesc ușor.

6. Iunie

Persoanele născute în iunie sunt salvatoarele lumii. Sunt sensibile și grijulii și își doresc doar ce este mai bine pentru lume. Au tendința de a fi creative și de a gândi departe în viitor. Caută constant cum să-și aducă ideile la viață. Oricât de sensibile ar fi, au tendința de a avea probleme în a exprima ceea ce simt.

7. Iulie

Persoanele născute în iulie sunt aproape ca persoanele născute în iunie, dar au tendința de a fi și mai extrovertite. Sunt persoane încrezătoare, fericite, dar au o natură mult mai serioasă chiar sub suprafață. La fel ca iunie, își ascund temerile și sentimentele.

8. August

Persoanele născute în august sunt persoanele care preiau controlul și conduc lumea. Uneori sunt delegatori desăvârșiți. Adesea se gândesc prea mult la lucruri și se descurcă bine în domenii care implică gândire critică. Nu prea își arată latura umană.

9. Sepembrie

Persoanele născute în septembrie au uneori așteptări nerealist de mari față de oamenii din jurul lor. Pot părea răutăcioase și încăpățânate, nu te vor lăsa niciodată să le tragi în jos. Idealurile lor înalte duc adesea la dezamăgire.

10. Octombrie

Persoanele născute în octombrie sunt opusul anotimpului în care s-au născut. În timp ce vremea se schimbă și lucrurile fie se sting, fie revin la viață (în funcție de emisfera ta), bebelușilor din octombrie le place ca lucrurile să fie solide și stabile. Nu le place confruntarea și urăsc schimbarea.

11. Noiembrie

Persoanele născute în noiembrie sunt cele mai enigmatice dintre toate. Își ascund sentimentele, dar nu au prea multe temeri. Asta duce la o combinație interesantă. Viața nu-i oprește. Au o pasiune puternică.

12. Decembrie

Persoanele născute în decembrie sunt cele mai generoase, dar tind să fie mândre și puternice în ceea ce privește convingerile lor. Muncesc din greu și nu pot sta locului prea mult timp. Prietenii le numesc energice pentru atitudinea lor liberă, potrivit yourtango.com