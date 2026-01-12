”Continuă intervenţiile ample de deblocare a căilor de acces din zona Padina Matei! În urma căderilor masive de zăpadă şi a vântului puternic, care au doborât sute de arbori, echipele de silvicultori de la Direcţia Silvică Caraş- Severin acţionează neîntrerupt pentru eliberarea drumurilor şi asigurarea accesului populaţiei la locuinţele din zonă”, a transmis, luni, Romsilva într-un mesaj postat pe Facebook.

Instituţia precizează că, luni, 30 de angajaţi de la Ocoalele Silvice Moldova Nouă şi Sasca Montană intervin pentru eliberarea DJ571 - Cărbunari - Moldova Nouă (Ocolul Silvic Moldova Nouă); DJ571B - Cărbunari - Stăncilova (Ocolul Silvic Sasca Montană) şi DJ571A - Moldoviţa – Gârnic.

”Intervenţiile silvicultorilor au loc în condiţii extrem de dificile: vântul suflă cu intensitate, solul este instabil în urma căderilor de precipitaţii din ultmele zile, iar temperaturile scăzute sporesc gradul de risc şi complexitatea acţionării în teren. Cele mai afectate localităţi sunt Gârnic, Padina Matei şi Moldoviţa”, maia arată sursa citată.

Pădurarii şi echipele autorităţilor locale au reuşit să asigure accesul locuitorilor în aceste zone, pe rute ocolitoare şi rămân în teren până la remedierea completă a situaţiei.