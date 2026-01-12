Umiditatea reprezintă cantitatea de vapori de apă din aer și se măsoară în procente, sub forma umidității relative. Aceasta influențează modul în care respiri, starea pielii și confortul general.

Aerul prea uscat poate provoca iritații ale gâtului, uscarea ochilor, oboseală accentuată și creșterea riscului de infecții respiratorii. În schimb, umiditatea prea ridicată favorizează apariția mucegaiului și a acarienilor, afectând sănătatea și deteriorând finisajele locuinței. Pe timp de iarnă, sistemele de încălzire reduc constant umiditatea aerului.

Pentru confort și sănătate, nivelul optim recomandat în interior este între 40% și 60%, iar în dormitor, intervalul ideal este de aproximativ 40–50%. Sub 30%, aerul este perceput ca foarte uscat, iar peste 60% crește riscul de condens și mucegai.

Menținerea acestor valori ajută la un somn odihnitor, protejează căile respiratorii și creează un ambient plăcut.

Primul pas este monitorizarea aerului cu un higrometru, care oferă date clare despre nivelul de umiditate. Dacă valorile scad sub limitele recomandate, folosirea unui umidificator reprezintă cea mai eficientă soluție, cu condiția ca aparatul să fie curățat regulat pentru a evita dezvoltarea bacteriilor.

Aerisirea este la fel de importantă: chiar și în zilele geroase, ferestrele ar trebui deschise pentru câteva minute, de două ori pe zi, pentru a permite schimbul de aer și reglarea umidității. Alte metode simple includ uscarea rufelor în interior sau folosirea plantelor de apartament, care contribuie la creșterea moderată a umidității.

Fiecare încăpere are cerințe diferite. În living, nivelul recomandat este 40–50%, asigurând confort și protecția mobilierului din lemn. În dormitor, aceeași valoare ajută la respirație mai bună și somn odihnitor.

Camera copilului necesită o umiditate ușor mai ridicată, de 45–55%, pentru protecția căilor respiratorii ale celor mici.

Bucătăria și baia pot avea temporar valori mai mari din cauza gătitului și dușurilor, dar este important ca acestea să nu depășească 60% pe termen lung. Aerisirea sau ventilația eficientă previne apariția mucegaiului și menține un climat sănătos în întreaga locuință.

Menținerea unei umidități corecte iarna este esențială pentru sănătate, confort și protecția casei, iar câteva măsuri simple te pot ajuta să păstrezi aerul proaspăt și echilibrat în toate camerele, potrivit sursei.