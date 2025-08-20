Probleme în familia Măruță

Cântăreața și soțul ei au înregistrat o plângere la Poliția Voluntari împotriva unui individ agasant. Poliția urmează să investigheze cazul și să stabilească circumstanțele în care au avut loc incidentele.

Hărțuitorul ar avea 56 de ani și ar fi amenințat-o pe Andra și pe șoferul acesteia pe o stradă din apropierea casei familiei Măruță.

Se pare că agresorul ar fi dezvoltat o obsesie față de Andra și obișnuia să îi trimită declarații de dragoste pe rețelele sociale.

Cătălin Măruță a reacționat pe rețelele sociale și le-a adresat fanilor un mesaj. Prezentatorul a transmis că în aceste momente, sprijinul fanilor Andrei către cântăreață rămâne un lucru foarte important.

Situația a escaladat până la punctul în care soții Măruță au cerut sprijinul Poliției. Individul s-a ales cu dosar penal pentru amenințare.