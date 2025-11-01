După eliberarea din închisoare, Elena Udrea a plecat alături de fiica sa, Eva Maria, într-o vacanță la Roma. Această călătorie reprezintă prima lor escapadă împreună.

Fostul ministru al Turismului a postat în mediul online imagini în care cele două apar fericite în fața celebrelor obiective turistice din capitala Italiei, fotografiile fiind însoțite de un mesaj profund emoționant.

Fostul ministru și Eva Maria s-au fotografiat în fața celebrei Fontana di Trevi, locul unde, potrivit legendei, se îndeplinesc dorințele. „Chiar dacă nu este permis să mai arunci bani în Fontana di Trevi pentru a ți se îndeplini o dorință, după ce a fost renovată, dorința mea cea mai mare a fost ascultată și împlinită de Dumnezeu: să fiu cu fetița mea și să pot să îi arăt lumea. De data asta, eu și Eva la Roma”, a transmis Elena Udrea pe Facebook.

Absența Elenei Udrea, cauzată de detenție, a lăsat urme vizibile asupra relației cu fiica sa, Eva Maria. Deși se bucură acum de prezența mamei, fetița a trecut printr-o perioadă extrem de grea cât timp fostul ministru se afla în spatele gratiilor.

În toți acești ani, Eva Maria a trăit cu speranța revederii, însă amânările și situațiile neprevăzute legate de eliberare au transformat așteptarea într-o sursă tot mai mare de dezamăgire pentru micuță.