Victima era conştientă, dar în stare gravă, după ce a pierdut mult sânge din cauza mai multor plăgi.

Echipajele Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Vaslui au intervenit cu două ambulanţe, coordonate de medicul de gardă.

Tânărul prezenta trei plăgi înjunghiate la nivelul hemitoracelui stâng posterior, cu sângerare abundentă, şi a fost stabilizat hemodinamic şi respirator înainte de a fi transportat de urgenţă la Spitalul Municipal Bârlad.

Autorităţile judiciare au început cercetările pentru a stabili circumstanţele în care a fost agresat bărbatul. Poliţiştii vor verifica eventuale martori sau probe de la locul faptei.