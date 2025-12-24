Alarma a fost dată miercuri seară, când focul a cuprins etajul superior şi acoperişul unei locuinţe de tip duplex. Din cauza distanţei reduse dintre imobile, incendiul s-a propagat şi la acoperişul celei de-a doua case. La faţa locului au intervenit echipaje de pompieri de la Staţia Sângeorz-Băi, Secţia Năsăud, alături de Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă din Rodna, Şanţ şi Maieru.

Ce au anunțat autoritățile în acest caz?

La sosirea forţelor de intervenţie, flăcările se manifestau violent pe o suprafaţă de aproximativ 150 de metri pătraţi. Până la venirea echipajelor profesioniste, pompierii voluntari din Rodna au reuşit să limiteze extinderea focului. Un rol important în prevenirea unei tragedii şi mai mari l-a avut un pompier aflat în timpul liber, care a scos din interiorul locuinţei două butelii, eliminând riscul unor explozii.

Incendiul a fost localizat la imobilul în care a izbucnit, însă pagubele sunt semnificative. Etajul superior şi acoperişul primei locuinţe au fost distruse, iar mobilierul, electrocasnicele şi bunurile personale au ars aproape în totalitate. Cea de-a doua casă din duplex a fost afectată parţial, fiind avariat acoperişul pe o suprafaţă de aproximativ 15 metri pătraţi, restul clădirii fiind salvat.

În urma incidentului, o singură persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale la faţa locului, din cauza unui atac de panică. Aceasta nu a necesitat internare. Pompierii urmează să stabilească, în urma cercetărilor, cauza exactă a izbucnirii incendiului.