Polițist ucis într-un atac armat la o clădire de înmatriculări din SUA

Atac armat
Un agent de poliție și-a pierdut viața marți după-amiază într-un atac armat produs la sediul Serviciului de Înmatriculări (Department of Motor Vehicles, DMV) din Wilmington, statul american Delaware. Autoritățile au confirmat că un suspect a fost reținut, iar situația este acum sub control.

Cum s-a produs evenimentul?

Potrivit poliției statului Delaware, alerta privind un atacator activ a fost transmisă puțin după ora locală 14:00 (21:00, ora României). Forțele de ordine au intervenit rapid, iar câteva minute mai târziu au anunțat că atacatorul a fost arestat și că nu mai există alte persoane înarmat în clădire.

În urma atacului, un polițist a fost declarat decedat. Autoritățile continuă evaluarea situației pentru a stabili dacă există și alte victime sau răniți în urma incidentului.

Poliția a transmis un mesaj prin rețelele sociale, subliniind că ancheta este în desfășurare și că securitatea în zonă a fost restabilită. De asemenea, se desfășoară cercetări pentru a stabili motivele care au stat la baza atacului.

 

 