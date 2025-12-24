Cum s-a produs evenimentul?

Potrivit poliției statului Delaware, alerta privind un atacator activ a fost transmisă puțin după ora locală 14:00 (21:00, ora României). Forțele de ordine au intervenit rapid, iar câteva minute mai târziu au anunțat că atacatorul a fost arestat și că nu mai există alte persoane înarmat în clădire.

🚨 BREAKING

HEROIC law enforcement officers SPRINTED straight toward danger during an active shooter incident at a DMV in Wilmington.



At least two people were injured, including an officer.

The suspect is now IN CUSTODY.



pic.twitter.com/JfS3YNi3Of — ⁿᵉʷˢ Barron Trump 🇺🇸 (@BarronTNews_) December 23, 2025

În urma atacului, un polițist a fost declarat decedat. Autoritățile continuă evaluarea situației pentru a stabili dacă există și alte victime sau răniți în urma incidentului.

Poliția a transmis un mesaj prin rețelele sociale, subliniind că ancheta este în desfășurare și că securitatea în zonă a fost restabilită. De asemenea, se desfășoară cercetări pentru a stabili motivele care au stat la baza atacului.