Cum s-a produs evenimentul?
Potrivit poliției statului Delaware, alerta privind un atacator activ a fost transmisă puțin după ora locală 14:00 (21:00, ora României). Forțele de ordine au intervenit rapid, iar câteva minute mai târziu au anunțat că atacatorul a fost arestat și că nu mai există alte persoane înarmat în clădire.
🚨 BREAKING— ⁿᵉʷˢ Barron Trump 🇺🇸 (@BarronTNews_) December 23, 2025
HEROIC law enforcement officers SPRINTED straight toward danger during an active shooter incident at a DMV in Wilmington.
At least two people were injured, including an officer.
The suspect is now IN CUSTODY.
This is what courage looks like.
No hesitation.
No… pic.twitter.com/JfS3YNi3Of
În urma atacului, un polițist a fost declarat decedat. Autoritățile continuă evaluarea situației pentru a stabili dacă există și alte victime sau răniți în urma incidentului.
Poliția a transmis un mesaj prin rețelele sociale, subliniind că ancheta este în desfășurare și că securitatea în zonă a fost restabilită. De asemenea, se desfășoară cercetări pentru a stabili motivele care au stat la baza atacului.
Officials confirm a Delaware State Trooper was heroically killed in a shooting at a DMV location in Wilmington on Tuesday afternoon. The gunman was also shot and killed during the incident.— Moshe Schwartz (@YWNReporter) December 24, 2025
Authorities said that after being shot, the trooper pushed a DMV employee out of harm’s… pic.twitter.com/ApKqwiVMod