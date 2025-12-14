Atac armat la o universitate din Statele Unite. Doi oameni au fost UCIȘI și nouă sunt în stare critică. Autorul este în continuare căutat - VIDEO

Sute de polițiști și agenți sunt pe urmele făptașului (Profimedia)
Un nou atac armat sângeros îndoliază America. Doi oameni au murit, iar alți nouă sunt răniți grav în urma unui atac armat produs în campusul Universității Brown, una dintre cele mai prestigioase instituții din SUA. Atacatorul nu a fost încă prins.

Dintre cei nouă studenți răniți, opt sunt în stare gravă, dar stabilă, a declarat în timpul unei conferințe de presă primarul orașului Providence, capitala micului stat Rhode Island, în nord-estul SUA

Ulterior, acesta a precizat că autorul atacului armat nu a fost încă prins și că au fost desfășurați 400 de membri ai forțelor de ordine.

La ora 22:00 sâmbătă seara (03:00 GMT duminică), ordinul de a rămâne închiși în interiorul clădirilor era în continuare în vigoare pentru zona din jurul universității, potrivit Agerpres.

Focurile de armă au fost trase în clădirea de inginerie și fizică, unde se derulau examene.

Poliția a dat publicității o înregistrare video în care se poate vedea cum presupusul autor al atacului iese din clădire, îmbrăcat în haine închise la culoare. Martori au declarat că el avea de asemenea o „mască de camuflaj gri”, a precizat șeful-adjunct al poliției din Providence, Tim O\"Hara, îndemnând martorii să ofere orice informație utilă anchetei.

Imagine cu presusupul atacator (Profimedia)

Nicio armă nu a fost deocamdată găsită de autorități.

Președintele american Donald Trump a declarat pe platforma sa Truth Social că a fost informat asupra situației și că poliția federală, FBI, este la fața locului.