Dintre cei nouă studenți răniți, opt sunt în stare gravă, dar stabilă, a declarat în timpul unei conferințe de presă primarul orașului Providence, capitala micului stat Rhode Island, în nord-estul SUA

Ulterior, acesta a precizat că autorul atacului armat nu a fost încă prins și că au fost desfășurați 400 de membri ai forțelor de ordine.



La ora 22:00 sâmbătă seara (03:00 GMT duminică), ordinul de a rămâne închiși în interiorul clădirilor era în continuare în vigoare pentru zona din jurul universității, potrivit Agerpres.



Focurile de armă au fost trase în clădirea de inginerie și fizică, unde se derulau examene.

The search for the Brown University shooter 5 HOURS later.



Students are STILL barricading in the school.



Poliția a dat publicității o înregistrare video în care se poate vedea cum presupusul autor al atacului iese din clădire, îmbrăcat în haine închise la culoare. Martori au declarat că el avea de asemenea o „mască de camuflaj gri”, a precizat șeful-adjunct al poliției din Providence, Tim O\"Hara, îndemnând martorii să ofere orice informație utilă anchetei.



Imagine cu presusupul atacator (Profimedia)

Nicio armă nu a fost deocamdată găsită de autorități.

Președintele american Donald Trump a declarat pe platforma sa Truth Social că a fost informat asupra situației și că poliția federală, FBI, este la fața locului.