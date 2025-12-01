Potrivit autorităților, victimele aveau vârste de 8, 9, 14 și 21 de ani. Identitatea acestora nu a fost făcută publică. Împușcăturile s-au produs cu puțin înainte de ora 18:00, într-o sală de banchete din nordul orașului, unde se desfășura o petrecere de familie.

Șeriful comitatului San Joaquin, Patrick Withrow, a făcut un apel către populație să ofere orice informații care ar putea ajuta ancheta. „Avem nevoie în continuare de sprijinul publicului pentru a-i găsi pe cei responsabili”, a declarat acesta.

Purtătoarea de cuvânt a biroului șerifului, Heather Brent, a precizat că printre răniți se află atât copii, cât și adulți, iar starea acestora nu a fost comunicată imediat. „Primele indicii sugerează că ar fi fost un incident țintit, însă ancheta este în plină desfășurare”, a mai spus ea.

Suspectul a fugit și este încă în libertate, au declarat oficialii.

Tragedia din Stockton se adaugă unei serii de atacuri armate care au afectat spații publice din Statele Unite în ultimii ani.