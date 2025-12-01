Atac armat la o petrecere de copii în California: patru morți și 11 răniți

Foto / CNN. Atac armat, California
Foto / CNN. Atac armat, California

Un atac armat în masă a avut loc sâmbătă seara în orașul Stockton, California, la o petrecere de ziua unui copil, soldându-se cu moartea a patru persoane (trei copii și un tânăr) și rănirea altor 11, relatează CNN. Presupusul atacator este în continuare în libertate.

Potrivit autorităților, victimele aveau vârste de 8, 9, 14 și 21 de ani. Identitatea acestora nu a fost făcută publică. Împușcăturile s-au produs cu puțin înainte de ora 18:00, într-o sală de banchete din nordul orașului, unde se desfășura o petrecere de familie.

Șeriful comitatului San Joaquin, Patrick Withrow, a făcut un apel către populație să ofere orice informații care ar putea ajuta ancheta. „Avem nevoie în continuare de sprijinul publicului pentru a-i găsi pe cei responsabili”, a declarat acesta.

Purtătoarea de cuvânt a biroului șerifului, Heather Brent, a precizat că printre răniți se află atât copii, cât și adulți, iar starea acestora nu a fost comunicată imediat. „Primele indicii sugerează că ar fi fost un incident țintit, însă ancheta este în plină desfășurare”, a mai spus ea.

Suspectul a fugit și este încă în libertate, au declarat oficialii.

Tragedia din Stockton se adaugă unei serii de atacuri armate care au afectat spații publice din Statele Unite în ultimii ani.