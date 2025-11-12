Nadia Comăneci a împlinit 64 de ani

Simbolul gimnasticii românești, Nadia Comăneci, a postat pe contul său de socializare un clip video în care dansează pe ritmuri de muzică populară. În imagini, Nadia apare zâmbitoare și relaxată, bucurându-se de fiecare pas de dans, iar în descriere a scris: „La mulți ani mie! Melodia mea preferată”. Este vorba despre celebra piesă „Trandafir de la Moldova”

Postarea a atras rapid mii de reacții din partea fanilor din întreaga lume, care i-au transmis mesaje de felicitare și admirație. Mulți au remarcat energia și optimismul sportivei, care, la 64 de ani, continuă să inspire prin naturalețe și bucuria de a trăi.

Gestul Nadiei Comăneci este un omagiu discret adus rădăcinilor sale românești. Alegerea unei melodii populare sugerează legătura profundă pe care gimnasta o păstrează cu tradițiile și cultura din care provine, chiar dacă de mai mulți ani locuiește în Statele Unite, alături de soțul său, Bart Conner.

Nadia, zeița de la Montreal

Nadia Comăneci s-a născut la data de 12 noiembrie 1961, la Oneşti, şi este considerată una dintre cele mai bune gimnaste ale lumii, din toate timpurile.

Este numită "Zeița de la Montreal". Şi-a câştigat acest nume în 1976 la Montreal, când la Jocurile Olimpice de Vară a luat şase note de 10, fiind prima gimnastă cu un astfel de scor, 10 absolut.

Afişajul electronic de la acea vreme nu era programat să arate nota 10, aşa că pe ecran a apărut nota 1.00. A fost o premieră în istoria gimnasticii mondiale.

Nadia Comăneci a fost inclusă în International Gymnanastics Hall of Fame, fiind primul sportiv român care a fost introdus în acest muzeu.

A fost decorată în România, cu o distincție a epocii comuniste, "Erou al Muncii Socialiste", fiind cea mai tânără româncă care a primit acest titlu.

A primit numele de Nadia, datorită unui personaj, ce se numea Nadejda, dintr-un film pe care l-a vizionat mama ei, când era însărcinată cu ea.

A devenit primul sportiv din istoria gimnasticii care a câştigat al treilea titlu european la individual compus, în anul 1979.

Când Nadia Comăneci a vrut să părăsească țara, în 1984, Nicolae Ceauşescu i-a interzis plecarea şi i-a impus să muncească la Federația Română de Gimnastică.

La vârsta de şase ani a început gimnastica cu antrenorii Márta şi Béla Károlyi, antrenori ce au emigrat mai târziu în Statele Unite, unde au avut performanțe remarcabile în gimnastica mondială.