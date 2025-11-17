Iulia Vântur a făcut senzație la Vatican. Românca a cântat colinde românești în fața Papei Leon XIV

Artista a evoluat în fața Papei Leon XIV și a unor importanți lideri spirituali din întreaga lume, prezentând două momente artistice distincte în cadrul proiectului internațional „We are the new world”, coordonat de celebrul producător muzical Poo Bear, cunoscut pentru colaborările sale cu Justin Bieber, Usher și Mariah Carey.

Colinde românești la Vatican – un moment încărcat de emoție

Primul segment al apariției sale artistice a fost dedicat tradiției românești. Iulia Vântur a interpretat un colaj de colinde, printre care și „La Bethlehem colo-n jos”, cântec pe care îl oferă anual părinților ei și care, după cum mărturisește, a avut un rol esențial în începuturile carierei sale din India.

Cel de-al doilea moment a integrat-o pe scenă alături de Poo Bear și alți artiști internaționali – Jizelle & Jason Boyd, Vijay Yesudas, Stephen Devassy și Dr. Sanjana Jon – în interpretarea imnului global al unității „We are the new world”.

Iulia Vântur: „A fost o experiență ce depășește orice imaginație”

Artista a vorbit cu emoție despre experiența unică trăită la Vatican:

„Mi s-a părut ireal că vocea mea răsună în auditoriumul Paul VI. Nu mi-am imaginat vreodată că voi avea un moment artistic la Vatican și că voi face parte dintr-un proiect global coordonat de Poo Bear. A fost mai mult decât un vis împlinit – a fost un miracol.”

Vântur a povestit că invitația a venit prin intermediul Dr. Sanjana Jon, o personalitate marcantă în domeniul filantropiei, cu care colabora deja în proiecte umanitare. Impactul emoțional a fost cu atât mai mare cu cât artista s-a aflat pentru prima dată în viață în interiorul Statului Vatican.

„Am simțit o pace profundă și o bucurie care nu pot fi puse în cuvinte. Repetițiile au fost magice, iar colindele românești au umplut sala cu o emoție aparte”, a adăugat aceasta.

Publicul internațional, fascinat de momentul românesc

După reprezentație, numeroși spectatori din diverse colțuri ale lumii au abordat-o pe artistă pentru a-i mulțumi:

„Curiozitatea și deschiderea lor m-au copleșit. Mi-au spus că au fost atinși de sensibilitatea momentului și au vrut să afle mai multe despre limba română, despre tradiția colindelor și despre parcursul meu artistic.”

Discursul Papei Leon XIV, susținut după momentele artistice, a completat atmosfera solemnă a serii, descrisă de Iulia Vântur drept „divină”.

Pe lângă emoția evoluției în fața Papei, artista a primit și o surpriză de proporții. Reprezentanți ai École Supérieure Robert de Sorbon au venit special pentru a înmâna mai multor participanți distincții onorifice. Iulia Vântur a primit diploma Magister of Arts – Honoris Causa, un moment pe care l-a descris drept „o binecuvântare” și pe care l-a împărtășit imediat cu mama sa.

Momentul de la Vatican reprezintă una dintre cele mai importante pagini din cariera internațională a Iuliei Vântur, care începând cu 2012 s-a reinventat în India, unde este astăzi apreciată ca actriță, cântăreață și participantă în proiecte artistice de talie mondială.