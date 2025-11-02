Monica Gabor a revenit în România după o absență de peste zece ani, stârnind un val de curiozitate mediatică. Stabilită în Statele Unite din 2011, fosta soție a lui Irinel Columbeanu profită la maximum de timpul petrecut în țară, implicându-se în diverse activități publice.

Cea mai recentă apariție a sa a fost la lansarea unui film în Capitală, eveniment la care s-a afișat public alături de un bărbat. Acesta s-a dovedit a fi medicul Athanasios Fragkos, pe care Monica Gabor l-a numit „dragul meu prieten” într-o postare pe internet.

Irinel Columbeanu: „O aștept cu mare plăcere”

Revenirea Monicăi în România l-a surprins pe fostul ei soț, Irinel Columbeanu, care locuiește în prezent la un azil din Snagov. Acesta a mărturisit că nu știa despre vizita fostei sale soții și că fiica lor, Irina, nu l-a anunțat.

Totuși, Irinel Columbeanu a transmis un mesaj de reîntâlnire, spunând că o așteaptă:

„Nu știam de venirea Monicăi în România. Nici Irina nu m-a anunțat. Nu mă deranjează și nici nu am o problemă că nu m-a anunțat că vine în țară. Eu o aștept cu mare plăcere. Mi-ar plăcea să o revăd,” a mărturisit Irinel Columbeanu.

Ajutor de peste Ocean

Între timp, fiica celor doi, Irina Columbeanu, care locuiește în SUA alături de mama sa și de partenerul acesteia, Mr. Pink, a dezvăluit detalii despre sprijinul financiar oferit tatălui său.

Irina a confirmat că ajutorul nu vine doar din partea ei, care a muncit în America (inclusiv la un restaurant) și a făcut colaborări online:

„Și ei (n.r.: Monica Gabor și Mr. Pink) l-au ajutat foarte mult, dar și eu am muncit, adică cu toții încercăm să-l ajutăm cât de mult se poate.”

Monica Gabor s-a stabilit în Statele Unite după divorțul din 2011, unde și-a refăcut viața alături de Mr. Pink, luând-o ulterior și pe Irina în SUA, după declinul financiar al lui Irinel Columbeanu.