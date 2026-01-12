„Înțelegem că partea americană este în contact cu Rusia în legătură cu cadrul politic pentru încheierea războiului. Ne-am definit viziunea, iar din partea Rusiei trebuie să existe un răspuns clar – dacă sunt sau nu dispuși să pună capăt războiului în condiții reale”, a afirmat Zelenski, într-un mesaj publicat pe platforma X.

Liderul ucrainean a subliniat că, în lipsa unei manifestări reale de voință din partea Moscovei, presiunea internațională asupra acesteia trebuie intensificată.

„Dacă nu există o asemenea disponibilitate, presiunea asupra agresorului trebuie să continue să crească”, a adăugat el.

Sancțiuni pentru „flota fantomă”

Șeful statului ucrainean a menționat că Kievul și partenerii săi occidentali analizează extinderea sancțiunilor economice, inclusiv asupra așa-numitei „flote fantomă” de petroliere folosite de Rusia pentru a ocoli restricțiile internaționale.

„Dacă Rusia alege războiul, lumea trebuie să răspundă prin reducerea, pe cât posibil, a veniturilor Rusiei din exporturi”, a precizat Zelenski.

Pierderi masive în rândul trupelor ruse

Zelenski a revenit și asupra costului uman al conflictului, afirmând că armata rusă continuă să sufere pierderi grele.

„În acest moment, pierderile Rusiei se ridică la nu mai puțin de 1.000 de morți pe zi – iar acest lucru se întâmplă din luna decembrie. Așa plătește, de fapt, Rusia pentru a împiedica încheierea războiului. Este o nebunie și poate fi oprită doar prin forțe unite – forțele Europei, ale Statelor Unite și ale partenerilor noștri”, a spus președintele ucrainean.

El a adăugat că fiecare zi de război reprezintă „un memento că lumea nu se poate proteja singură de nebuni” și a cerut din nou oprirea agresiunii ruse.

Acorduri economice și reconstrucția Ucrainei

În același mesaj, Zelenski a menționat că a discutat cu partea americană despre viitoarele proiecte de reconstrucție și dezvoltare economică. Guvernul de la Kiev pregătește noi acorduri economice cu Statele Unite, precum și formate comune de cooperare cu Uniunea Europeană.

Potrivit liderului ucrainean, echipa sa a stabilit deja modul în care vor fi utilizate fondurile internaționale dedicate reconstrucției țării.