Declarația, făcută într-un ton ironic, face trimitere la intențiile exprimate de președintele american Donald Trump de a „cumpăra” insula de la Danemarca, reluate recent în contexte electorale.

Afirmațiile lui Soloviov au fost difuzate pe televiziunea de stat rusă, la scurt timp după ce Trump a criticat dur NATO și a susținut că Alianța riscă să devină irelevantă fără sprijinul Washingtonului.

„Dacă nu luăm noi Groenlanda, o vor face Rusia sau China”, a spus liderul american, potrivit The Sun.

În replică, Soloviov a ironizat Europa, acuzând-o de „influență străină” în zona Arcticii și adăugând, cu sarcasm: „Pentru noi ar fi benefic dacă Trump ar intra în război cu Europa. Suntem gata să-l ajutăm să elibereze Groenlanda.”

Tensiuni crescânde în zona Arcticii

Dincolo de aparenta glumă, tonul declarațiilor trădează o miză mai amplă. Regiunea Arctică a devenit un epicentru al rivalităților geopolitice, unde accesul la rute maritime, resurse naturale și poziționări militare conferă un avantaj strategic semnificativ.

Surse europene au atenționat că o eventuală acțiune americană în Groenlanda ar putea destabiliza Alianța Nord-Atlantică și ar genera o criză între partenerii transatlantici. Londra, Berlinul și Copenhaga discută deja măsuri pentru întărirea securității în regiune, inclusiv trimiterea de trupe și echipamente.

Washingtonul redeschide dosarul Groenlandei

Potrivit surselor apropiate Casei Albe, Donald Trump nu a abandonat complet ideea unei achiziții sau a unui aranjament economic special cu Groenlanda, în stilul acordurilor de „free association” practicate de SUA cu statele mici din Pacific. Alte informații sugerează că oficiali americani elaborează scenarii privind „eventualități militare limitate” în Arctica.

Printre propunerile discutate s-ar fi numărat inclusiv stimulente financiare directe – între 10.000 și 100.000 de dolari – pentru locuitorii Groenlandei, în încercarea de a „câștiga simpatia populației locale”.

Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a reacționat ferm: „Viitorul Groenlandei va fi decis de poporul groenlandez. Nu ne dorim să devenim americani.”

O ironie cu ecouri strategice

Chiar dacă declarațiile lui Soloviov par simple provocări mediatice, ele evidențiază tot mai vizibilă degradare a echilibrelor internaționale. Ironia cu care un propagandist rus vorbește despre o potențială „alianță” cu Statele Unite pentru ocuparea unui teritoriu danez ilustrează fragilitatea actualei ordini globale.

Întrebat de ce Rusia ar sprijini ambițiile americane, Soloviov a replicat sec: „Din dragoste pentru artă.”