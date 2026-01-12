Dinamica financiară: creștere fără compromisuri în materie de calitate

Caracteristica-cheie a anului a fost creșterea semnificativă a indicatorilor bilanțieri. Activele băncii au ajuns la 4,98 trilioane de sumi, înregistrând o creștere de 81,7% de la un an la altul. Datoriile au crescut într-un ritm comparabil, până la 4,05 trilioane de sumi (+83,2%).

Capitalurile proprii au atins nivelul de 927,3 miliarde de sumi, consolidând baza de reglementare și rezerva de stabilitate a băncii. Profitul net pentru primul semestru a ajuns la 162,3 miliarde de sumi, demonstrând o creștere de peste trei ori față de perioada similară a anului precedent (+226,5%).

O atenție deosebită merită portofoliul de credite, care s-a majorat de peste douăsprezece ori. În același timp, Octobank a încheiat anul cu active neperformante complet eliminate — indicatorul NPL a fost redus la 0%. În contextul pieței bancare regionale, acest lucru plasează banca printre puținii jucători fără credite neperformante.

Baza de clienți a continuat, de asemenea, să se extindă: serviciile băncii sunt utilizate de 3,6 milioane de persoane fizice și de peste 2 500 de clienți corporativi.

Recunoaștere internațională și încrederea piețelor

În 2025, Octobank a obținut ratinguri internaționale de credit de la două agenții de top. Moody’s a atribuit băncii ratingul B3 cu perspectivă stabilă, iar S&P Global Ratings — ratingul B- cu perspectivă stabilă. Aceste evaluări au confirmat soliditatea modelului de afaceri, disciplina financiară și calitatea managementului riscurilor.

Valoarea brandului și premii din industrie

Anul a fost unul semnificativ și din perspectiva activelor intangibile. Brandul Octobank a fost evaluat la 30 de milioane de dolari, iar banca a fost distinsă cu premiul Brand Awards International „Pentru dezvoltare dinamică în sectorul bancar”. Totodată, Octobank a fost recunoscut drept lider în domeniul online acquiring-ului în Uzbekistan, conform rezultatelor E-commerce Central Asia Expo.

Tehnologii de plată și dezvoltare fintech

Una dintre prioritățile anului au fost soluțiile digitale de plată. În aplicația mobilă Octo-Mobile a fost lansată și extinsă soluția Alipay+, care permite plăți internaționale prin coduri QR în afara țării. În paralel, au fost implementate scenarii biometrice de plată — pay-by-palm, bazate pe MyID Palm.

Octobank s-a conectat la rutele internaționale de plăți SWIFT și CIPS, extinzând capacitățile de decontare transfrontalieră. De asemenea, banca a participat la dezvoltarea platformelor blockchain și a soluțiilor de decontare digitală, inclusiv proiecte bazate pe Ant Chain și cazuri de utilizare pentru export.

Cooperare internațională și integrare

În 2025, banca și-a consolidat activ agenda internațională. Octobank a participat la China International Financial Exhibition din Shanghai și a purtat negocieri cu o serie de instituții financiare internaționale, printre care CIPS, Bank of China, HSBC, Standard Bank, Bank Mandiri și Bangkok Bank.

A fost extins parteneriatul cu XJ Bank pentru operațiuni în yuani, acreditive și garanții. Banca a aderat la American Chamber of Commerce Uzbekistan și s-a integrat în comunități internaționale de afaceri și ESG, inclusiv Qorus.

Conformitate și managementul riscurilor

Pe parcursul anului, Octobank a confirmat conformitatea deplină cu cerințele AML/CFT, KYC și cu reglementările de sancțiuni. Banca menține o raportare publică transparentă și o comunicare deschisă cu mass-media, ceea ce reprezintă un element important al încrederii din partea autorităților de reglementare, a partenerilor și a clienților.

ESG și responsabilitate socială

Un capitol distinct l-au constituit inițiativele ESG. Banca a implementat programe de educație financiară, inclusiv webinarii și participarea la Global Money Week în colaborare cu Banca Centrală a Uzbekistanului. Au fost lansate, de asemenea, proiecte educaționale în domeniul alfabetizării juridice și financiare.

Componenta de mediu a inclus dezvoltarea fluxurilor electronice de documente, a cardurilor virtuale, plantarea de copaci și pregătirea tranziției către vehicule electrice. În plan social, banca s-a alăturat campaniei internaționale „16 zile împotriva violenței asupra femeilor” și a promovat o cultură corporativă incluzivă, multinațională și orientată spre egalitatea de gen.

Comunicare și formate bazate pe AI

În 2025, Octobank a lansat OCTO-AI-TV — primul canal video bancar din regiune, bazat pe tehnologii de inteligență artificială. În cadrul proiectului au fost realizate reportaje AI „din teren”, fără echipe de filmare, inclusiv acoperirea evenimentului TAF!25.

Concluzia anului

Rezultatele anului 2025 prezintă Octobank ca o bancă ce a reușit să combine creșterea accelerată cu controlul riscurilor, dezvoltarea tehnologică cu cerințele de conformitate și integrarea internațională cu responsabilitatea socială. Este un exemplu rar de evoluție sistemică, în care indicatorii cantitativi sunt susținuți de transformări calitative.