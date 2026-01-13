„În această cerere s-a invocat, într-adevăr, lipsa transparenței decizionale, lipsa dezbaterii publice într-un termen pe care îl prevede legea - e vorba de 30 de zile.

Sunt situații în care sunt majorări și de 400% în cazul persoanelor fizice, dar în cazul persoanelor juridice, fundații, asociații, persoane care activează în profesii liberale sau independente, s-a ajuns și la majorări de zece ori, adică de 1000%. În privința acestor majorări, categoric este vorba despre o încălcare a dreptului de proprietate.

Din 3300 de comune și orașe din România, probabil că două treimi dintre ele sunt deja în stare de faliment virtual. Cu această măsură, domnul Bolojan nu face altceva decât să le ducă și mai vârtos în procedură de faliment”, a declarat Gheorge Piperea într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.