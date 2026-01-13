Seismul a avut loc la ora 05:14, la o adâncime de 65,4 kilometri, fiind localizat în apropierea orașelor Focșani, Bârlad, Buzău, Bacău, Sfântu-Gheorghe, Galați și Brăila. Un alt cutremur a avut loc în noaptea de duminică spre luni, tot în zona Vrancea, în județul Prahova.

Cutremur în România marți, 13 ianuarie 2026. Ce magnitudine a avut seismul

Acesta a avut magnitudinea de 3,2 și s-a produs la ora 05:39, la o adâncime de 133 de kilometri. Seismul a fost localizat în apropierea orașelor Ploiești, Brașov, Sfântu-Gheorghe, Buzău, Târgoviște și Focșani. În anul 2025, cele mai puternice cutremure înregistrate în România au avut magnitudinea de 4,4 grade și au avut loc pe 13 februarie în județul Buzău și pe 11 mai în județul Vrancea.