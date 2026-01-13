Salvamontiştii maramureşeni au fost solicitaţi, în noaptea de duminică spre luni, să intervină în sprijinul unui cetăţean ucrainean care a trecut graniţa prin munţi, în condiţii de frig extrem. Salvatorii au reuşit să ajungă la bărbat, în noaptea de luni spre marţi, la mai multe ore după ce acesta nu a mai răspuns la niciun mesaj al salvatorilor.

Ucraineanul, în vârstă de 31 de ani, a fost găsit viu, însă nu a fost coborât, din cauza frigului de minus 20 de Grade Celsius, fiind adăpostit la o stână.

Acţiunea de salvare din Maramureş, începută luni dimineaţă, a avut loc în munţii Maramureşului, zona Suligu - Valea Vaserului, unde un cetăţean ucrainean în vârstă de 31 de ani, singur şi cu o stare de sănătate afectată de frigul extrem, nu a mai putut înainta.

Din cauza condiţiilor meteo şi a copacilor doborâţi de vânt, nu s-a putut interveni cu elicopterul.

În primă fază, salvamontiştii au încercat să intervină cu snowmobilul, însă nu au mai putut înainta la o distanţă de aproximativ 7 kilometri de locul în are bărbatul se afla, din cauza stratului de zăpadă care ajunge la un metru, aşa că salvatorii au renunţat şi au reluat acţiunea, intervenind pe schiuri de tură, având la ei targă şi toata aparatura medicală necesară în caz de maximă urgenţă: defibrilator, oxigen, robot pentru compresii toracice.