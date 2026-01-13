Berbec: 21 martie – 19 aprilie

Anturajul tău caută foarte multe răspunsuri astăzi. Doar așa poți să rămâi calmă. Ești în pace cu tine însăți, în ciuda mai multor întâmplări care au loc.

Vitalitatea ta se mulează după fiecare întâmplare care are loc. Scapi de o legătură care te-a rănit în trecut și pe care vrei să o vindeci cu adevărat. Adevărții prieteni te vor ajuta negreșit.

Taur: 20 aprilie – 20 mai

Noi circumstanțe îți vor permite să vezi o problemă dintr-un alt punct de vedere, arată Yourtango.com. Ai grijă dacă faci eforturi musculare constante, e bine să te încălzești înainte.

Ești extrem de pasională și foarte lucidă. Dacă îți planifici viitorul de acum, ai mari șanse să-ți iasă ceea ce dorești cu adevărat.

Gemeni: 21 mai – 21 iunie

Te adaptezi foarte ușor fiecărei situații pe care o trăiești. Dacă îți întrerupi somnul, este posibil să ai o stare proastă. Odată ce ești odihnită ajungi să fii mult mai pozitivă în orice direcție.

Rac: 22 iunie – 22 iulie

Este momentul să reconsideri o schimbare majoră. Viziunea pe care o ai este extrem de clară. Îți lipsește compania unei persoane dragi. De asemenea, ai nevoie de relaxare, astfel că astrele îți sugerează să vezi lucrurile din mai multe puncte de vedere.

Leu: 23 iulie – 22 august

Îți lipsește voința astăzi, iar asta nu ți se potrivește absolut deloc. Ai grijă cum îți păstrezi stările de spirit care par să se tot schimbe. Faptul că ai făcut excese până acum se vede. E necesar să te abții.

Fecioară: 23 august – 22 septembrie

Faptul că te afli într-o stare bună îi ajută și pe cei din jurul tău. Știi cum să oferi bucurie și sprijin fără să se simtă ca o apăsare. Ești într-o formă de zile mari. Asta nu înseamnă că trebuie să-ți consumi această energie în toate direcțiile, spune Astrology.com. Rămâi într-un pas moderat.

Balanță: 23 septembrie – 23 octombrie

Este o zi cheie pentru relațiile pe termen lung. Presupui doar că lucrurile care se întâmplă acum sunt rezultatul unor greșeli din trecut. Tot ce ai de făcut este să-ți înveți lecția până nu este prea târziu.

Vezi care sunt acele meserii potrivite pentru zodia Balanță. Ce cariere ar trebui să urmeze acești nativi.

Scorpion: 24 octombrie – 21 noiembrie

Ai parte de foarte multe momente distractive. Dacă prietenii încearcă să te scoată din rutina zilnică, acceptă. Ești pregătită să te dedici activităților care nu au legătură cu munca sau cu familia. Ești într-o formă de zile mari și te simți foarte bine. Atmosfera este perfectă pentru a ieși din convențional.

Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie

Găsești că este foarte ușor să te concentrezi pe propria persoană. De asemenea, ai nevoie să te odihnești. Odată ce găsești o șansă de a comunica cu cei din jur fără a te certa, nu o rata. Te simți extrem de romantică, dar observă faptul că poate alții nu își doresc asta.

Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie

Este nevoie să iei niște decizii radicale. Te-ai gândit de multă vreme la asta, iar acum este momentul oportun. Ești într-o stare de stabilitate emoțională. Poți să-ți controlezi emoțiile mult mai ușor. Odihna îți este esențială. Umor te ajută.

Vărsător: 20 ianuarie – 18 februarie

Îți impui fiecare idee fără să realizezi, iar asta te poate îndepărta de oamenii apropiați. Rămâi flexibilă și totul va merge ca pe roate. Încearcă să confrunți cu onestitate tot ceea ce ți se întâmplă. Evită conflictul direct cu cei din jur.

Pești: 19 februarie – 20 martie

Ești tenace și optimistă în același timp. Confrunți anumite relații din toate punctele de vedere. Îți schimbi părerea de mai multe ori și o explici așa cum știi mai bine. Ești pe drumul cel bun pentru a-ți schimba anumite păreri.